يؤلف حكايات بشخصيات تشبه ابنته

ترجمة: عزة يوسف

يحب جيري تشانغ وابنته ماديسون، البالغة من العمر أربع سنوات، القصص، لكن، لسوء الحظ، هناك عدد قليل جداً من الكتب يتضمن شخصيات آسيوية تشبه ابنته. لذلك قرر أن يصنع لها كتاب قصص خاصاً بها. وبحسب موقع «huffington post»، قال تشانغ إنه بحث عن كتب آسيوية مثيرة للاهتمام، ولكن ماديسون لم تنجذب إليها، وكانت تطلب دوماً كتباً تحتوي على شخصيات قوية ومرحة ولها ملامح آسيوية.

وكان تشانغ يحاول أن يوضح لابنته أهمية أن تقرأ عن الثقافة الصينية لأنها بلدها، غير أنها كانت ترد «أنا لا أريد أن أكون صينية» وتدفع الكتب جانباً، ما أثر في والدها حتى أتته فكرة نشر سلسلة من قصص عن فتاة صغيرة مضحكة وقوية الشخصية والأهم أنها صينية.

وجاءت النتيجة في كتاب «Pepper Zhang: Artist Extraordinare»، والذي يعد الأول في سلسلة من كتب للأطفال، ويحاول تشانغ جمع المال من خلالها على موقع «كيك ستارتر». وقد تجاوز المبلغ الذي تم جمعه 5000 دولار، سيستخدمه تشانغ لتمويل القصص المقبلة في سلسلة كتبه.