«من يضحك أخيراً».. رهان على قيمة الصدق

القاهرة (الاتحاد)

«من يضحك أخيراً» .. مسرحية كوميدية اجتماعية مهمة، تناولت قضية مهمة، هي كيفية تعامل الإنسان، وخصوصاً التاجر، بصدق في كل معاملاته من دون كذب ليحقق مكاسب مادية ستزول مع الوقت.

ودارت الأحداث حول رجل الأعمال «شوكت»، الذي يملك شركة للاستيراد والتصدير، ويعيش مع زوجته وابنته التي تقع في غرام سكرتيره الخاص «صادق»، وتوافق والدتها على زواجه من ابنته وتتحمس له، في حين يرفض الأب بداعي أنه غير مناسب لعدم امتلاكه ثروة أو مركزاً اجتماعياً مرموقاً، ويرشح لها شريكه الثري، وبمرور الوقت يدخل «شوكت» في تحدٍ مع «صادق» أن يقول الصدق لمدة 24 ساعة، على أن يوافق لو فعل ذلك على زواجه من ابنته، ويراقبه مع شريكيه كظله ويوجهان له أسئلة متنوعة وحساسة، ويستعينان بالزوجة والحبيبة بشكل غير مباشر للإيقاع به، ويكسب «صادق» في النهاية الرهان، بعدما يتمكن من قول الحقيقة على الرغم من أنها تتسبب في بعض المشكلات له وللمحيطين به.

وشارك محمد عوض في بطولة المسرحية، التي أعدها وأخرجها أحمد حلمي وعرضت عام 1980، وجسد شخصية «صادق» الشاب المكافح الذي يجيد العمل بإخلاص ويكره الكذب والنفاق، وهو ما يشجع ابنة من يعمل لديه على الزواج منه، وتحاول طوال الوقت إبراز إيجابياته، وتمنحه 10 آلاف جنيه من صندوق الجمعية الخيرية التي تعمل أمينة لها، على أن يستثمر المبلغ في مشروع تجاري مضمون، ويرفض الدخول في صفقة مع والدها لمعرفته بأنه يستغل المواقف في التعامل مع شركائه.

وجسد محمد رضا شخصية «شوكت» الذي يرى أن التجارة شطارة، وأن عليه أن يبيع لأي عميل طالما ضمن مكسبه، ويؤكد أن الكذب مطلوب، أما محمد أبو الحسن فجسد شخصية الشريك «درويش» وبرع في إبراز قدراته الكوميدية، خصوصاً في استخدام جُمل وتغيير حروف بعض الكلمات، وساعده فيها نبيل الهجرسي، الذي جسد شخصية «فوزي» الذي يراه الوالد زوجاً مناسباً لابنته، وهو يدخل في الرهان مع «صادق» على أمل أن يخسر التحدي، ويضيع عليه المبلغ ويتمكن هو من الزواج من «مديحة» التي جسدت دورها ناهد جبر التي تدفع حبيبها طوال الوقت ليكون إيجابياً ويتحرك ويعمل لحسابه، لأنها تريد أن تراه أفضل شخصية في العالم، لتأكدها من ذكائه وطيبته.