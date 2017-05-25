60 فناناً وفنانة يغيبون عن سباق رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

رغم تقديم أكثر من 30 مسلسلاً تضم عشرات الفنانين والفنانات خلال شهر رمضان، فإنه في المقابل يغيب أكثر من 60 فناناً وفنانة من مختلف الأجيال لأسباب متفاوتة، منها عدم العثور على نصوص درامية جيدة يواصلون حضورهم من خلالها، أو لعدم تحمس بعض القنوات الفضائية للتعاقد مع جهات إنتاجية تتولى تنفيذ أعمال جديدة لهم، أو لعدم الانتهاء من كتابة أعمالهم، ولتركيز بعض هؤلاء على السينما.

الفخراني وياسين

في مقدمة هؤلاء، يحيى الفخراني الذي فضل الغياب هذا العام لرغبته في الحصول على راحة من الدراما التلفزيونية لحرصه على تقديم عمل مسرحي «ليلة من ألف ليلة»، وكان قد قدم في رمضان الماضي «ونوس» ومن قبله «دهشة» و«الخواجة عبدالقادر»، و«شيخ العرب همام» وغيرها، ويغيب محمود ياسين وسميرة أحمد للعام السابع على التوالي منذ قدما معاً «ماما في القسم» 2010، أما محمد صبحي، فيغيب للعام الرابع منذ قدم عام 2013 «ونيس والعباد وأحوال البلاد»، وهو ما يتكرر مع صلاح السعدني الذي قدم في 2013 «القاصرات»، كما يغيب حسين فهمي بعد خروج مسلسله «السر» من السباق، وقد شارك قبل عامين مع كريم عبدالعزيز في «وش تاني»، وتغيب نادية الجندي بعد تأجيل مسلسلها «المنظومة»، ورغم عرض «الأب الروحي» لمحمود حميدة وسوسن بدر خلال الفترة الماضية، فإنهما يغيبان عن الشهر الكريم، علماً بأن سوسن بدر كانت من الضيوف الدائمين على الدراما الرمضانية، ومن كبار الفنانين الذين يغيبون هذا العام يوسف شعبان وجميل راتب وسميحة أيوب ونبيلة عبيد وفيفي عبده وفردوس عبدالحميد وصفية العمري وأحمد خليل وعبلة كامل ولبلبة وعفاف شعيب، ونجوى إبراهيم وصفاء أبوالسعود.

علوي ورمضان