  • الجمعة 29 شعبان 1438هـ - 26 مايو 2017م

منها «طماشة» و«على قد الحال»

مسلسلات إماراتية بقالب كوميدي في رمضان
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تاريخ النشر: الجمعة 26 مايو 2017

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

حرص أغلب صناع الدراما الإماراتية في رمضان هذا العام على إنتاج أعمال تسلط الضوء على قضايا اجتماعية بطريقة كوميدية، إذ أجمع طاقم عملها من ممثلين ومنتجين ومخرجين، على أن الكوميديا هي الطريقة الأسهل لإيصال الرسائل الاجتماعية الهادفة للمشاهد، والابتعاد قليلاً عن الأحداث الجارية على الساحة العربية، وتوتر ضغوط الحياة والعمل، ومن اللافت بعد إعلان أغلب القنوات المحلية عن الدورة الدرامية والبرامجية لرمضان هذا العام، توجه صناع الدراما الإماراتيين نحو تقديم أعمال كوميدية، حيث تم إنتاج 3 مسلسلات هي «فات الفوت» و«طماشة» الموسم السادس و«على قد الحال»، والتي تركز ضمن أحداثها على قضايا مجتمعية وإنسانية في قالب كوميدي.

حول النهج المتبع في إنتاج أعمال كوميدية في رمضان، يوضح الفنان والمنتج سلطان النيادي الذي تولى علمية تنفيذ مسلسل «طماشة 6» من خلال شركته «ظبيان»، أن الدراما هدفها ودورها التنويري مهم في تسليط الضوء على القضايا التي تشغل بال المشاهد والجمهور بمختلف فئاته المتعددة، وفي السنوات السابقة تم تقديم العديد من الموضوعات المهمة التي تشغل بال الوطن العربي بأكمله بمنطلق تراجيدي ودرامي وإنساني بحت، ورغم ما حققته هذه الأعمال من نجاح وصدى كبيرين، إلا أن الكوميديا تظل هي الجاذب الأكبر للمشاهد، الذي يريد التفريج عن همومه بالضحك والابتسامة.

ويشير النيادي إلى أن أهم ما يميز المسلسلات الإماراتية الكوميدية، هي أنها لا تقدم الكوميديا المبتذلة أو التي تدخل ضمن نطاق كوميديا الإسفاف، بل تهتم بتقديم أهم القضايا المعاصرة، والتي لم يتطرق لها أحد في السابق لتسليط الضوء عليها بطريقة طريفة محببة للناس لكي يتقبلها المشاهد ولا ينفر منها.

هموم الناس

ويلفت النيادي إلى أن «طماشة» الذي يلعب بطولته كل من جابر نغموش ورزيقة الطارش، رغم أنه مسلسل كوميدي، فإنه يتصدى في موسمه السادس إلى العديد من القضايا التي تهم الشارع الإماراتي بأطيافه المتعددة ومن جميع نواحي الحياة الاجتماعية والثقافية والتراثية بأسلوب ونكهة كوميدية مميزة، ويقول: مواضيع «طماشة 6» تختلف في الحلقات باختلاف الشخصيات والأفكار التي سيتم طرحها، متوقعاً أن تنال الحلقات متابعة استثنائية في ظل تركيزها على طرح القضايا الاجتماعية في ظل المتغيرات الكثيرة والتي تلامس هموم الجميع، حيث يعود بمواضيع جديدة تتناول وسائل التواصل الاجتماعي والحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى التطرق إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة، والتي تتمتع بميزة الطابع المحلي والعربي في آن معاً. ... المزيد
     
 

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