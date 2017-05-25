أبوظبي تتلألأ بأماكن الترفيه في رمضان

نسرين درزي (أبوظبي)

كثيرة هي الأماكن التي توفرها أبوظبي لسكانها والضيوف لتكون عنواناً مناسباً للزيارة خلال شهر رمضان. وفي الأجواء الاحتفالية التي بدأت تعم مرافق التسوق والمراكز الترفيهية تتربع منشآت الضيافة في الإمارة على قائمة مواقع الاستقطاب. وتتألق المعالم الطبيعية الضاجة بعبق التراث بباقة من العروض الجاذبة للسياح المقبلين على الإمارة من مختلف البلدان.

منصة الصقور

من فعاليات شهر رمضان على «الغاليريا» في جزيرة المارية باقة من البرامج المتفردة المناسبة للكبار والصغار. وتستقبل منطقة الضيافة المتسوقين والزوار، حيث تدعوهم بعد الغروب لتذوق القهوة العربية التقليدية والتمور التي تشتهر بها المنطقة. وتشهد باحات «الغاليريا» أنشطة متخصصة للأطفال للاستمتاع بمجموعة من الفنون والحرف اليدوية التي تعكس تقاليد المنطقة، بدءاً من إبداعات فناني تشكيل الرمل الملون داخل الزجاجات، إلى فن رسم الحناء والعروض الحماسية الممتعة لمنصة الصقور. كما تتفرد مطاعم المركز الفاخر بتقديم عروض حصرية على قوائمها لوجبات الإفطار والسحور التي تلائم الأصدقاء والعائلات.

وذكر شارلز مارتينز، مدير عام «الغاليريا»، أن الأنشطة الرمضانية تعكس قيم الضيافة العربية الأصيلة احتفاء بحلول الشهر الكريم. ويأتي موقع المركز في قلب إمارة أبوظبي النابض بالحياة، ليجعل منها وجهة مثالية لاحتضان المناسبات الخاصة وبينها مبادرة عام الخير المستمرة طوال رمضان. وقال: إن «الغاليريا» تدعو ضيوفها إلى المساهمة في حملة التبرع بالملابس وألعاب الأطفال التي يتم توزيعها على مختلف المنظمات الخيرية في الدولة. وتماشياً مع روحانيات شهر رمضان يعي الزوار إلى وضع هداياهم في فانوس عملاق في الغرفة الكبرى بالطابق الأول. وتتيح «الغاليريا» للباحثين عن الفرق التقليدية الأصيلة فرصة الاستمتاع بعروض العيالة. والتي ستؤدي سلسلة من اللوحات الحماسية للثقافة المحلية. مع حضور مميز لفناني الخط الذين يقدمون توليفة إبداعية من المخطوطات العربية. وعرض فني للرسام الشهير خوسيه لويس كويشينو الذي يقدم فرصة التعرف إلى أعماله الاستثنائية التي تجسد الإرث المحلي للمنطقة.