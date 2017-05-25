«رولزرويس» تطلق «الحكمة» احتفاءً بمعالم إماراتية

يحيى أبو سالم (دبي)

قامت البريطانية العريقة رولزرويس، عبر وكيلها في أبوظبي، بإنتاج تشكيلة من سبع سيارات رولز -رويس تجسّد عدد إمارات الدولة، وذلك حصرياً لدولة الإمارات، عبر برنامج «بيسبوك» حسب الطلب، حيث تم تخصيص كل واحدة من هذه السيارات السبع لاستعراض مجموعة مختلفة من السمات التي تمثل الإمارات السبع.

مجموعة «الحكمة»

تم تصميم وابتكار مجموعة «ويزدوم» (الحكمة)، والتي تجسد طراز «فانتوم 7» وسيارتي «فانتوم كوبيه» وسيارتي «رايث» وسيارة من طراز «جوست» وأخرى من طراز «داون»، في مقرّ شركة «رولز -رويس» بمنطقة جودوود في إنجلترا، وذلك في عملية تفصيلية استغرقت قرابة عام واحد تضمنت العديد من الأعمال الحرفية الدقيقة والمخصصة، بعد أن قام مدير علامة الشركة في أبوظبي بوضع التصوّرات النهائية الخاصة بهذه السيارات.

وباعتبارها واحدة من أكثر السيارات المصنوعة حسب الطلب من الناحية الاستثنائية والفرادة، تعد سيارة «ذا ويزدوم فانتوم 7» مستوحاة من جامع الشيخ زايد الكبير لتوجه أسمى تحية تقدير للقائد المؤسس زايد. وتتميز السيارة بأكبر تشكيلة على الإطلاق من المفروشات المطرزة التي يتم صنعها بواسطة شركة «رولز -رويس موتور كارز»، تضم هذه التشكيلة 390 ألف غرزة و800 ساعة من الأعمال اليدوية الدقيقة، ويتمثل الإلهام البصري الخاص بتصميم السيارة، في تجسيده بصورة مميزة وتفاصيل دقيقة من قبل قسم خدمة «بيسبوك» لدى شركة «رولز -رويس»، بجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.