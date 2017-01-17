بالصور.. كيف استخدمت ميشيل أوباما فساتينها ببراعة لتحقيق أغراض سياسية ؟!

واشنطن (الاتحاد نت)

في إحدى أمسيات أكتوبر عام 2008؛ ظهرت للمرة الأولى ملامح دبلوماسية فريدة من نوعها، برعت فيها ميشال أوباما السيدة الأولى للولايات المتحدة لمدة 8 سنوات، والتي توشك وزوجها على مغادرة البيت الأبيض خلال أيام قليلة.

ففي تلك الليلة، كانت ميشال ضيفةً على المقدم التلفزيوني «جاي لينو» في برنامجه الشهير «ذا تونايت شو»، بوصفها -حينذاك- قرينةً للمرشح الديمقراطي للرئاسة باراك أوباما. وتطرق الحوار إلى تكلفة ما كانت ترتديه الضيفة من ثياب، في ضوء ما كان قد كُشف عنه للتو من أن سارة بالين، التي كانت آنذاك مرشحةً جمهورية على منصب نائب الرئيس، تكرس 150 ألف دولار لهذا الغرض. وبينما تكهن لينو بأن ما كانت ترتديه ميشال في تلك الأمسية كلفها ما بين 60 إلى 70 ألف دولار، جاء ردها هي مباشراً ومفاجئاً، فلم تتردد في الكشف عن أنها ابتاعت هذه الثياب من شركة «جيه كرو» للبيع بالتجزئة، بل وأضافت بالقول: «تعلمن أيتها السيدات أن بمقدوركن شراء أشياء جيدة (من هناك) عبر شبكة الإنترنت!».