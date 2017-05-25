شما ومزنة والريم.. فراشات الفروسية

هناء الحمادي (دبي)

شما الطواش والريم ومزنة العامري فتيات في عمر الزهور يمارسن رياضة ركوب الخيل، التي تتطلب شجاعة وقوة، على الرغم من انشغالهن بالدراسة. إلا أنهن خصصن وقتاً لممارسة هذه الهواية، حيث المتعة والمغامرة.

تركب شما الخيل منذ كان عمرها 9 سنوات، إلا أنها بدأت مؤخراً بالتدريب لاحتراف اللعبة، وكانت خلال التدريب تلتقط صوراً لها وتوثقها في حسابها بـ«إنستغرام»، وتقول: «تدربت في إسطبل العاصفة وكان عمري 12 عاماً، وخلال سنتين حصلت على رخصة سباق القدرة، وبذلك أعتبر أصغر إماراتية حاصلة على الرخصة، حيث إن الحصول عليها يكون في عمر الـ14 عاماً»، موضحة أن حصولها على «رخصة الخيل» سيؤهلها لدخول مسابقات وبطولات. وتضيف: «أحب الخيل، وهذا ما جعلني أكون قريبة منها، وأقضي جل وقتي في الإسطبل»، مشيرة إلى أن الخيول تشعر الإنسان بالسعادة.

وتوضح أن هواية ركوب الخيل زادت ثقتها بنفسها، وغرست في نفسها الشجاعة والفراسة، وعلمتها كيف تتعامل مع المواقف الصعبة.

وحول دور الأسرة في دعم هوايتها، تقول: «كل ما وصلت له من مستوى في ركوب الخيل، كان بفضل تشجيع الأسرة على مواصلة التدريب، كما لا أنسى فضل المدرب الذي أدين له بالفضل في صقل مهاراتي».

تعشق الفارسة مزنة العامري، التي بدأت ركوب الخيل منذ 7 سنوات، الشعر، وبتشجيع من والديها كانت البداية الفعلية لانطلاق ممارسة هذه الهواية، لتلتحق بإسطبل سيح السلم.

وعن تجربتها، تقول: «أحب هذه الرياضة الجميلة، وأهواها كثيراً، وهناك ترابط كبير بيني وبين الخيل، فأنا أستمتع كثيراً برؤية جمالها، وأعشق التحليق على ظهر الجواد عالياً»، مبينة أنها تحرص على التمرن باستمرار في الإسطبل من أجل التعرف إلى أسرار هذه الهواية بدقة. وتتابع: «يجب أن يكون من يحب ركوب الخيل حذراً في التعامل معها، ولديه الشجاعة الكافية لهذه الهواية».

وتنافس مزنة أختها الريم التي تصغرها بعام، وغالباً ما يكون التنافس بينهما على أشده أثناء ممارسة ركوب الخيل في الإسطبل، لكن المختلف في الريم أنها منذ الطفولة كانت كثيراً ما تقتني «مجسمات الخيول»، وتتخيل أن لديها الكثير منها، لكن هذا الحلم تحول إلى حقيقة عندما كبرت والتحقت في بادئ الأمر بإسطبل العاصفة، ومن ثم إسطبل سيح السلم. إلى ذلك، تقول: «تعلمت ركوب الخيل لحبي لها، حيث أمارس التدريب يومياً، وأنصح كل فتاة ترغب في ممارسة هذه الرياضة أن تأخذ دروساً على يد متخصصين، وعليها أن تتحلى بالشجاعة والثقة بالنفس»، مشيرة إلى أنها تشعر بالفخر والاعتزاز عند امتطائها الخيل. وتضيف: «تعتبر الفروسية رياضة مهمة للإنسان، وتتمثل أهميتها في تمكنها من تقوية العضلات لذا تعتبر هذه الرياضة أفضل رياضة لرشاقة الجسم»، مؤكدة أن المدرب سالم السبوسي له دور كبير في تعليمها أساسيات ركوب الخيل، حيث يتابع ويشرف عليها وعلى شقيقتها مزنة، وبفضله تتعلمان الجديد والمفيد في ركوب الخيل.