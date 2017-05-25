طائرة من دون طيار ذات جناح قابل للطي

أبوظبي (الاتحاد)

يسعى الكثير من طلاب جامعة خليفة إلى إثبات كفاءتهم في مجال الابتكار، ومن ثم الدخول في تحد من أجل تحقيق نتائج علمية في مجال الملاحة الجوية، واستطاع الطلبة سيف الزيداني وشما البلوشي وعلي المدحاني وعبدالرحمن الحمادي وشما الطنيجي الذين يدرسون هندسة طيران وفضاء، ومعهم مروان البلوشي الذي يدرس هندسة إلكترونية وكهربائية، تصميم مشروع طائرة من دون طيار، تتحمل أوزاناً مختلفة ولديها القدرة على الطيران بشكل سريع ضمن مشروعات تخرج طلاب جامعة خليفة في أبوظبي، إذ يشارك بها الطلاب في عدد من المسابقات المحلية والدولية.

ويقول سيف الزيداني إن ابتكار طائرة من دون طيار تحمل خصائص معينة ومتطورة في آن، استمر العمل فيه مدة سنة كاملة كمشروع تخرج تحت مسمى DBF الذي يعني «تصميم، وصنع، وطيران»، وهو مشروع بناء وتصميم طائرة من دون طيار تحمل أوزاناً معينة، وتسير بسرعة معينة، بشرط أن تكون هناك أسطوانة تعمل كوحدة حماية وتخزين للطائرة.

من جهتها، تشير شما البلوشي إلى أن الطائرة بنيت وفق شروط ومعايير مسابقة تطرح سنوياً من الاتحاد الأميركي للملاحة الجوية والفضائية AIAA، موضحة أن التحدي الأكبر لهذا المشروع تمثل في إيجاد طريقة لطي وتدوير جناح الطائرة لتسع بداخلها الأسطوانة. وتقول إن فريق العمل تمكن من إيجاد حل ومن ثم تطبيقه عن طريق لف الجناح بوساطة محرك كهربائي للجناح، وبذلك يكون الجناح قابلاً للتدوير إلكترونياً.

ويقول عبدالرحمن الحمادي إنه تم تصميم الأسطوانة الخارجية، ومن ثم عمل اختبارات عدة لتحليل وتعديل ما تتطلبه الطائرة من دون طيار في إطار عملية التطوير، حيث تم إنجاز هذا المشروع خلال عام تخلله المزيد من التجارب العلمية، إذ إنه في أول مرحلة من المشروع تم عمل كل التحاليل والحسابات اللازمة نظرياً وحسابياً، مثل حساب قوة الدفع والرفع، وقوة المحرك والوزن المطلوب، وقياسات الجناح وحجم الطائرة من خلال فريق الديناميكا الهوائية وفريق الاستقرار والأداء، ثم بدأت بعد ذلك تفاصيل المرحلة الثانية التي تمثلت في بناء وتصنيع الطائرة، وتركيب المحركات الكهربائية اللازمة من قبل فريق العمل من أجل إتمام البناء والتأكد من قوة الدفع، ثم تم اختبار الطائرة عبر التجارب التي عمل على إنجازها فريق العمل، وتمت عملية الطيران بنجاح.