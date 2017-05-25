جواهر عصرية بنفحات تراثية هندية

الشارقة (الاتحاد)

يعد المصمم العالمي من أصول هندية مانيش أرورا من المجددين في اتجاهات الموضة، حيث اشتهر بنمطه الجريء في تصميم الأزياء والمجوهرات، مقدماً موسماً بعد آخر تشكيلات مثيرة من طرازه الاستثنائي.

ومنذ بداياته عام 1995، رسم أرورا نهجاً خاصاً به واضعاً بصمة مميّزة تفرقه عن بقية المصممين، مبتدعاً باقات زاهية من الملابس الجاهزة، تتمتع بطابع مثير، ليلحقها بخط باهر لتصميم الأكسسوارات الفاخرة المطلية بالذهب والفضة، والمرصعة بالأحجار والمينا. وفي مجموعته، التي صممها بالتعاون مع علامة Amrapali للمجوهرات، قدم أرورا قطعا بديعة مطلية بالذهب من عيار 18 قيراطاً، ومزينّة بمادتي اللكير والمينا، ظهرت على شكل موديلات عصرية تحمل نفحات من روح التراث الهندوسي، ومنفذة وفق تقنيات حديثة، ومصاغة بشغل يدوي دقيق، عاكسة تفاصيل منمنمة وفكراً خّلاقاً، وكأنها جواهر ملكية ساحرة عبرت إلينا من كنوز المهرانا والمهراجا.