«كارولينا هيريرا» تجدد الشباب

أزهار البياتي (الشارقة)

لموضة الملابس الجاهزة لعام 2017، قدمت المصممة العالمية كارولينا هيريرا ، مجموعة استعرضت فيها قطعاً تتسم بأناقة وترف مبسط، عكست ملامح جلية من طرازها الكلاسيكي المتجدد في تصميم الأزياء.

ويبدو أن هيريرا أرادت مجموعتها الجديدة بسيطة تعبّر عن جوهر الدار ومفهومها في التصميم، مستعيدة ملامح من المظهر الشبابي، الذي كانت تفضّله على الدوام كارتداء قمصان قطنية بيضاء ناعمة، تشعرها بالثقة والراحة في مختلف المناسبات، مبتدعة وفق هذه الرؤية أفكاراً ذات خطوط تقليدية وعصرية، تشي بنفحات من العملية والحداثة.

واختارت هيريرا أن توزّع هذه الباقة على فئتين من الملابس الجاهزة، ظهرت الأولى نهارية وعملية للاستخدام اليومي، وتميزت بالبساطة والمباشرة، متضمنّة عدداً من التايورات الأنيقة، والأطقم الرسمية، مع تنانير سوداء تعلوها قمصان قطنية بياقات وأربطة تقفل من الأمام، فيما امتازت الأخرى بميلها للنمط المتكلف، بحيث تلائم كلاسيكيتها أجواء الأمسيات والسهرات، متضمنّة نماذج أنثوية ناعمة وقصّات نظيفة تنساب بحرية على حنايا القوام، وتتمتع بطراز كلاسيكي سلس يذكر بموضة الأربعينيات.

ونفذّت الباقة الجديدة بنوعيات وثيرة من الأقمشة والخامات تتسم بالنعومة والجودة، برز منها القطن الطبيعي، والكريب حرير، مع الجبير المخّرم، والدانتيل الرقيق، بالإضافة إلى بعض من من الأورجنزا الشفافة والأتوال الهفهافة والشيفونات الناعمة، متألقة بشكل خاص على فئة موديلات فساتين المساء.

ولناحية مسطرتها اللونية فقد تميّزت بعدد من الألوان التقليدية المفضلة عند المصممة، من التي تبقى حاضرة في نطاق الموضة وتبقى محافظة على رونقها لسنوات، غلب عليها مزيج متزن من تضاد اللونين الأبيض الثلجي مع الأسود الفاحم، واللذين صبغا عدداً من القمصان الكلاسيكية والجوبات التقليدية، لتلحقهما تدرجات لونية أخرى أكثر حميمية ودفء بدأت من نبض الأزرق البحري، والأحمر المرجاني، لتمّر على الرمادي النفطي والفضي، فتصل إلى البيج الخمري والعاجي، مكونة عبر هذه البوتقة المكتملة من الألوان، لوحات فنية مدهشة من الأنوثة والبساطة والجمال.