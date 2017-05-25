التسوق الذكي يكمل منظومة الاحتفال برمضان

نسرين درزي (أبوظبي)

شهر رمضان، الذي تجتمع فيه الأسرة على مائدة الإفطار وتكثر خلاله الاستقبالات والدعوات، ينتعش معه مشهد التسوق في الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية وتصبح أجواء الشوارع المؤدية إلى الأسواق أكثر نشاطاً. ووسط هذه التظاهرة المجتمعية، التي تترقبها العائلات سنوياً لما تتركه من أثر إيجابي في النفوس، يبرز مصطلح التسوق الذكي خلال الصيام. وكيف يمكن أن تكون رحلة التبضع مجدية مع أقل قدر من الإسراف. وإذا اجتمعت الغالبية على ارتفاع معدل ترددها إلى السوق في «رمضان»، فهي تجتمع كذلك على الشعور بالارتياح في كل مرة تمتلئ عربة المشتريات. فالأسر على موعد يومي مع مذاقات لذيذة تبدأ على مائدة الإفطار وتتواصل بالحلو والمالح حتى السحور.

استعداد وعروض

فاطمة العامري، التي كانت تتسوق برفقة بناتها استعداداً للأيام الأولى من رمضان، تحدثت عن اختيار الأواني الجديدة استقبالاً للشهر الكريم. وذكرت أن الاستعدادات لرمضان لا تقتصر على المواد الغذائية وإنما تتعداها إلى ديكورات البيت والمفارش احتفاءً بهذه الأيام المباركة. أما بالنسبة للميزانية، فاعترفت أنها تتعداها دائماً، بحيث لا تقوى على عدم شراء ما يعجبها في السوق، ولاسيما أن العروض تزداد في هذه المناسبة.

وروت خديجة الهاملي تجربتها مع التسوق لشهر رمضان، مشيرة إلى أنها تعلمت من السنوات الماضية وقررت ألا تنزل إلى السوق خلال الصيام إلا للضرورة. وأوضحت أنها في كل مرة تتسوق لطعام الإفطار وهي صائمة تضع في عربة التسوق أصنافاً كثيرة غالباً لا تكون بحاجتها. لذلك فإنها ستتبع هذا الشهر خطة جديدة تعتمد فيها على تدوين كل ما تحتاجه والتقيد به بحسب الكمية المناسبة لاستهلاك أسرتها. واعتبرت أن التبضع لمنتجات رمضان له نكهة خاصة تعيدها إلى أيام الطفولة.