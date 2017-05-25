الخاتم المنقذ!

أبوظبي (الاتحاد)

ظهر مؤخراً خاتم أنيق قابل للارتداء يسمى «Nimb»، مزود بنظام إنذار مُدمج يرسل الملف الشخصي لمرتديه للشرطة المحلية وجهات الاتصال لديه في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى إحداثيات المكان الذي يتواجد فيه.

ويتم الإرسال بالضغط على زر «الذعر»، الذي يقع على السطح الداخلي للخاتم، والذي يمكن الوصول إليه بالإبهام بسهولة، ويتطلب تفعيله الضغط المتواصل لمدة ثلاث ثوان فقط.

وبحسب موقع «pop sugar»، يتوافر الخاتم باللونين الأبيض والأسود، كما أنه يتوافر بمقاسات مختلفة ليناسب جميع الأشخاص.

ويتوافر الخاتم للطلب المسبق مقابل 129 دولاراً، ولكنه متاح حالياً للعملاء في الولايات المتحدة فقط.

وإذا ما شهدت الدفعة الأولى نجاحاً، فإنه سيتم طرحه على الصعيد العالمي.