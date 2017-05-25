لماذا ترتدي النجمات أحذية أكبر

أبوظبي (الاتحاد)
اعتادت نجمات هوليوود على ارتداء أحذية أكبر بمقاس واحد من مقاسهن الفعلي، وهو أمر لا يمكنهن إخفاؤه، وهن على السجادة الحمراء، حيث يتم التقاط الصور لهن على الدوام من أعلى رؤوسهن حتى أخمص أقدامهن.
وعادة ما تبدو أحذيتهن أكبر من مقاسهن.
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ولفت موقع «Brightside» إلى أن المشاهير يقضون ساعات على أقدامهم، لاسيما النجمات، اللاتي لديهن معاناة إضافية بسبب الكعب العالي، إلا أن الأحذية الواسعة لا تنزلق لأن مصممي الفنانات يضعون مساند من السيليكون أو أشرطة مزدوجة بداخلها ما يحفظ توازنهن، ويريح أقدامهن قدر المستطاع.