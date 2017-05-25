لماذا ترتدي النجمات أحذية أكبر

أبوظبي (الاتحاد)

اعتادت نجمات هوليوود على ارتداء أحذية أكبر بمقاس واحد من مقاسهن الفعلي، وهو أمر لا يمكنهن إخفاؤه، وهن على السجادة الحمراء، حيث يتم التقاط الصور لهن على الدوام من أعلى رؤوسهن حتى أخمص أقدامهن.

وعادة ما تبدو أحذيتهن أكبر من مقاسهن.

وهناك سبب وجيه لذلك، إذ إنه عادة ما تستغرق حفلات توزيع الجوائز، التي تحضرها النجمات بفساتين فاخرة، فترة طويلة، ويكون المشي والوقوف على السجاد الأحمر متعباً للغاية، لذلك، يساعد ارتداء الأحذية ذات المقاس الأكبر في منع جرح القدمين أو ظهور البثور بهما، كما تساعد في عدم تورمهما.

ولفت موقع «Brightside» إلى أن المشاهير يقضون ساعات على أقدامهم، لاسيما النجمات، اللاتي لديهن معاناة إضافية بسبب الكعب العالي، إلا أن الأحذية الواسعة لا تنزلق لأن مصممي الفنانات يضعون مساند من السيليكون أو أشرطة مزدوجة بداخلها ما يحفظ توازنهن، ويريح أقدامهن قدر المستطاع.