12 مهارة اتصال أساسية لن تتعلمها في أي مدرسة

أبوظبي (الاتحاد نت)

نتعلم في بداية حياتنا الدراسية مهارات اتصال أساسية مثل القراءة والكتابة واللغات والنطق السليم، لكن علم ومهارات الاتصال أكبر من تلك الأمور بكثير ويصعب أن تتعلمها في المدارس.

ويقول الكاتب ومدرب الموارد البشرية فيكتور انجي في مقال على موقع «لايف هاك» إن الغرض من مهارات الاتصال هو بناء وتطوير علاقات مع الآخرين على مستوى عاطفي.

وسرد انجي 12 مهارة اتصال قال إنه لا توجد مدرسة في العالم يمكن أن تعلمها في مناهجها الدراسية وهي كالتالي:

1 ـ إظهار التعاطف، بأن تتواجد مع الناس في مشاكلهم وتشعر بما يشعرون وأن تعرض عليهم المساعدة إذا استطعت.

2 ـ حل الخلافات، بأن تبادر إلى التركيز على حل المشكلات من دون أن تقودك العواطف لأن مشاعرك هي التي ستتحكم فيك في هذه اللحظة وليس العقل.