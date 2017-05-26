كيف يكشف خط ميلانيا ترامب عن شخصيتها؟

أبوظبي (الاتحاد نت)

مثابرة وعنيدة وتحب جمع الأشياء واقتناءها .. هكذا وصف خبراء في الخطوط شخصية ميلانيا ترامب السيدة الأولى للولايات المتحدة، اعتماداً على تحليل عبارات دونتها بخطها خلال زيارة قامت بها أمس الأربعاء إلى مستشفى للأطفال في إيطاليا.

ما تهوى ميلانيا - ذات الأصل السلوفيني - امتلاكه لا يقتصر على ما هو مادي فحسب، بل يمتد إلى أشياء معنوية كذلك؛ بحسب خبيرة الخطوط شيلا كرتز، التي سبق لها تحليل خط الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضاً.

وأشارت كرتز إلى أن الطريقة التي تخط بها ميلانيا ترامب حروفها تكشف كذلك عن أنها مستمعة جيدة، وذات شخصية مباشرة وتتسم بالإخلاص.

وأضافت خبيرة الخطوط الشهيرة أن دقة السيدة الأولى للولايات المتحدة في كتابة الكلمات ووضع النقاط على الحروف، تُظهر مدى قدرتها على ضبط النفس، حتى في المواقف التي يصعب عليها فيها التحلي بالصبر.

وتقول كرتز - التي تتخذ من نيويورك مقراً لعملها ودرست خط الرئيس الأمريكي على مدار عقود - إن توقيع السيدة ترامب، الذي يختلف إلى حدٍ ما عن خطها، يشبه كثيرًا توقيع زوجها.

ولكن ليست كل النتائج التي توصلت إليها خبيرة الخطوط بشأن شخصية السيدة الأميركية الأولى، تتسم بطابع إيجابي. فقد نقلت صحيفة «دَيلي مَيل» البريطانية عن كرتز قولها إن تحليل توقيع ميلانيا يكشف عن أن صاحبته لا تتسم بكرمٍ كبير.

تأتي تصريحات شيلا كيرتز في وقت لا تزال فيه شخصية ميلانيا ترامب تمثل لغزاً بالنسبة للكثيرين على الرغم من دخولها وزوجها البيت الأبيض منذ أكثر من أربعة أشهر. فـ«ميلانيا» لم تجر سوى عددٍ محدود من المقابلات مع وسائل الإعلام خلال الشهور القليلة الماضية، كما أنها لم تفصح عن الكثير بشأن حياتها وأحلامها خلال هذه اللقاءات.