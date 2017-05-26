كيف يكشف خط ميلانيا ترامب عن شخصيتها؟

مثابرة وعنيدة وتحب جمع الأشياء واقتناءها .. هكذا وصف خبراء في الخطوط شخصية ميلانيا ترامب السيدة الأولى للولايات المتحدة، اعتماداً على تحليل عبارات دونتها بخطها خلال زيارة قامت بها أمس الأربعاء إلى مستشفى للأطفال في إيطاليا.
ما تهوى ميلانيا - ذات الأصل السلوفيني - امتلاكه لا يقتصر على ما هو مادي فحسب، بل يمتد إلى أشياء معنوية كذلك؛ بحسب خبيرة الخطوط شيلا كرتز، التي سبق لها تحليل خط الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضاً.
وأشارت كرتز إلى أن الطريقة التي تخط بها ميلانيا ترامب حروفها تكشف كذلك عن أنها مستمعة جيدة، وذات شخصية مباشرة وتتسم بالإخلاص.
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وتقول كرتز - التي تتخذ من نيويورك مقراً لعملها ودرست خط الرئيس الأمريكي على مدار عقود - إن توقيع السيدة ترامب، الذي يختلف إلى حدٍ ما عن خطها، يشبه كثيرًا توقيع زوجها.
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تأتي تصريحات شيلا كيرتز في وقت لا تزال فيه شخصية ميلانيا ترامب تمثل لغزاً بالنسبة للكثيرين على الرغم من دخولها وزوجها البيت الأبيض منذ أكثر من أربعة أشهر. فـ«ميلانيا» لم تجر سوى عددٍ محدود من المقابلات مع وسائل الإعلام خلال الشهور القليلة الماضية، كما أنها لم تفصح عن الكثير بشأن حياتها وأحلامها خلال هذه اللقاءات.