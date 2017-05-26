هل الهند - وليس الصين - هي أكبر دول العالم سكاناً؟!

(الاتحاد نت)

إذا سُئِلت عن أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، فستجيب غالباً بأنها الصين، حتى من دون تفكير.

فلسنواتٍ طويلة بدت هذه الإجابة مقنعة، ولا تحتاج إلى البرهنة عليها بأي شكلٍ من الأشكال.

الآن يطرح باحثٌ ذو أصل صيني يعمل في جامعة ويسكنسون - ماديسون الأميركية رؤيةً مغايرة تفيد بأن الهند هي الدولة الأكثر سكاناً في العالم وليس الصين.

ويشكك الباحث «يي فوآن» في صحة الأرقام التي تعلنها الصين رسمياً بشأن عدد سكانها، قائلاً إن البيانات الحقيقية مختلفة كثيراً.

وخلال فعالية استضافتها جامعة بكين الصينية، قال «يي» إن عدد المواليد الجدد في هذا البلد خلال الفترة ما بين عامي 1991 و2016 لم يتجاوز 377.6 مليون مولود وهو ما يقل كثيراً عن الأرقام الرسمية المعلنة في هذا الشأن، والتي تشير إلى أن هذا العدد يصل إلى قرابة 464.8 مليون.