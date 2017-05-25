  • الجمعة 29 شعبان 1438هـ - 26 مايو 2017م

أكثر 19 سؤالاً شيوعاً في رمضان.. والإجابة عليها
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 26 مايو 2017

بوسي ياسين (الاتحاد نت)

لا يكاد يأتي شهر رمضان على الكثير منا إلا ونجد أنفسنا نكرر الأسئلة نفسها التي تخطر ببالنا ونطرحها كل عام، بدءاً من..«هل يجوز استخدام السواك خلال نهار رمضان؟!» حتى «هل يجوز للأم المرضع الإفطار؟» مرورًا بـ «ماذا لو تناولت الطعام أو شربت الماء بالخطأ أثناء الصيام؟»

وكل عام نحرص على البحث عن إجابات على هذه الأسئلة الشائعة ونحصل عليها، لكن مع مرور الشهور بعد الشهر الفضيل ينسى أغلبنا هذه الإجابات بحكم ضغوط الحياة أو ربما بفعل الشيطان.

وفيما يلي قائمة ببعض من أكثر الأسئلة شيوعاً فيما يتعلق بفتاوى الصيام وشهر رمضان، والإجابات عليها حسبما جاءت في موقع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة.

1ـ هل يجوز للمسافر الإفطار في رمضان؟

يجوز الإفطار في وقت السفر إذا خرج المسافر من مكان إقامته قبل الفجر ولم ينو الصوم وكانت المسافة التي سافر إليها مسافة القصر، وتقدر ب84 كم تقريبا؛ وذلك لأن لإفطار الصائم المسافر في شهر رمضان شروطاً منها: أن يبدأ في السفر قبل طلوع الفجر، ومنها: أن لا يكون قد نوى الصوم في هذا السفر فإن اختل أحد هذين القيدين فلا يجوز الفطر، قال العلامة الخرشي رحمه الله في شرحه لخليل: «يجوز الفطر في سفر تقصر فيه الصلاة إذا شرع في السفر قبل طلوع الفجر ولم ينو الصوم في السفر؛ فإن شرع بعد الفجر، أو نوى الصوم في السفر قضى، ولو كان الصوم تطوعاً، ولا كفارة؛ إلا أن ينوي الصوم يريد صوم رمضان في السفر. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 