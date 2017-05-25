أكثر 19 سؤالاً شيوعاً في رمضان.. والإجابة عليها

بوسي ياسين (الاتحاد نت)

لا يكاد يأتي شهر رمضان على الكثير منا إلا ونجد أنفسنا نكرر الأسئلة نفسها التي تخطر ببالنا ونطرحها كل عام، بدءاً من..«هل يجوز استخدام السواك خلال نهار رمضان؟!» حتى «هل يجوز للأم المرضع الإفطار؟» مرورًا بـ «ماذا لو تناولت الطعام أو شربت الماء بالخطأ أثناء الصيام؟»

وكل عام نحرص على البحث عن إجابات على هذه الأسئلة الشائعة ونحصل عليها، لكن مع مرور الشهور بعد الشهر الفضيل ينسى أغلبنا هذه الإجابات بحكم ضغوط الحياة أو ربما بفعل الشيطان.

وفيما يلي قائمة ببعض من أكثر الأسئلة شيوعاً فيما يتعلق بفتاوى الصيام وشهر رمضان، والإجابات عليها حسبما جاءت في موقع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة.

1ـ هل يجوز للمسافر الإفطار في رمضان؟