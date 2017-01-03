5 توجهات رئيسة بعد تطبيق وثيقتي التأمين على المركبات

يوسف العربي (دبي)

بدأت أقسام التأمين على المركبات في شركات التأمين العاملة في الدولة أمس، إصدار وثيقتي التأمين الجديدتين بنوعيها، المسؤولية المدنية «الشامل»، والمسؤولية المدنية «ضد الغير». وأكد مديرون تنفيذيون بشركات تأمين ومسؤولون في القطاع، أن أقسام اكتتاب وثائق التأمين على المركبات شهدت هدوءاً ملحوظاً خلال اليوم الأول لإصدار الوثيقتين الجديدتين «الشامل»، و«ضد الغير»، نتيجة إجازات نهاية العام. وتوقعوا عودة الطلب إلى المستويات المعهودة خلال أيام.

وأكدوا أيضا أن بدء تطبيق العمل بوثيقتي التأمين الجديدتين سيحدث تغييرات جذرية في سلوكيات الشركات المصدرة للوثائق والمستفيدين منها على حد سواء، مرجحين تركيز الشركات على تغطية المخاطر بعيداً عن حرق الأسعار الذي أضر بالقطاع في مراحل سابقة، وتسريع إصلاح السيارات في الورش والوكالات المعتمدة، وزيادة اعتماد الشركات على التعويض النقدي للمؤمن له، وفتور الشركات تجاه التأمين على سيارات الأجرة والسباق، وبناء شراكات مع شركات تأجير السيارات لتقليص تكلفة السيارة الجديدة.

من ناحية أخرى، توقعوا أيضا زيادة اتجاه المؤمن لهم من أصحاب السيارات الرخيصة إلى التأمين على المركبة من المسؤولية المدنية «ضد الغير»، نظراً لارتفاع تكاليف «التأمين الشامل».

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