محمد بن زايد والرئيس الصربي يبحثان التعاون الاقتصادي

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ في أبوظبي، توميسلاف نيكوليتش رئيس جمهورية صربيا الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه بالرئيس الصربي، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وتناول اللقاء أوجه التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والتجارية، والسبل الكفيلة تطويرها وتنميتها وتوسيعها.

وأكد الجانبان أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا علاقات متينة، وتشهد نمواً متواصلاً في العديد من القطاعات، وهي تأتي في إطار حرص قيادتي البلدين على تطوير العمل المشترك، والتطلع إلى آفاق أرحب وأوسع في التعاون الثنائي.