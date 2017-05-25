«الأطلسي» ينضم للتحالف الدولي ضد «داعش»

عواصم (وكالات)

قال مصدر دبلوماسي امس ان حلف شمال الاطلسي سينضم الى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، في تلبية لدعوة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للحلف بأن يزيد من دوره في محاربة التنظيم.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن «سفراء الدول الاعضاء في الحلف اتخذوا القرار، ولكن لا يزال يتعين أن يصادق قادة دول الحلف على القرار رسميا اليوم الخميس».

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن فرنسا وألمانيا ستتفقان على خطة أميركية لكي يضطلع حلف شمال الأطلسي بدور أكبر في المعركة ضد داعش.وقال أحد الدبلوماسيين المشاركين في المناقشات «حلف شمال الأطلسي كمؤسسة سينضم إلى التحالف، السؤال هو إن كان هذا مجرد تحرك رمزي استجابة للولايات المتحدة. فرنسا وألمانيا تعتقدان ذلك».

وكان وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون توقع أن يتخلى الحلف عن تحفظاته وينضم إلى التحالف أثناء القمة التي سيشارك فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وصرح تيلرسون »نعتقد أن انضمام حلف شمال الاطلسي الى التحالف ضد داعش خطوة مهمة جداً يجب أن يتخذها الحلف».

وقال تيلرسون إن الرئيس ترامب يعتقد أن من المهم أن ينضم حلف شمال الأطلسي لتحالف دولي يحارب تنظيم داعش وأنه يدعم الضمانات الأمنية المتبادلة مع الحلف. وأضاف تيلرسون أن ترامب سيكون حازماً عندما يجتمع مع الحلفاء في حلف الأطلسي للمرة الأولى اليوم الخميس، مطالبا إياهم بزيادة إنفاقهم الدفاعي.

وتعهد الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن يستخدم رئاسته لنشر السلام في العالم بعد لقاء مع البابا فرنسيس وصفه بأنه «مصدر الهام». وكتب ترامب في تغريدة قبل أن يغادر روما متوجها إلى بروكسل ان «لقاء قداسة البابا فرنسيس هو أمر يشرفني طوال حياتي». وقال «اترك الفاتيكان وأنا أكثر إصرارا على السعي من أجل إحلال السلام في العالم».

وقد وصل الرئيس ترامب إلى بروكسل حيث سيشارك في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس.