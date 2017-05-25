«الأطلسي» ينضم للتحالف الدولي ضد «داعش»

عواصم (وكالات)
قال مصدر دبلوماسي امس ان حلف شمال الاطلسي سينضم الى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، في تلبية لدعوة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للحلف بأن يزيد من دوره في محاربة التنظيم.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن «سفراء الدول الاعضاء في الحلف اتخذوا القرار، ولكن لا يزال يتعين أن يصادق قادة دول الحلف على القرار رسميا اليوم الخميس».
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وكان وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون توقع أن يتخلى الحلف عن تحفظاته وينضم إلى التحالف أثناء القمة التي سيشارك فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وصرح تيلرسون »نعتقد أن انضمام حلف شمال الاطلسي الى التحالف ضد داعش خطوة مهمة جداً يجب أن يتخذها الحلف».
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وتعهد الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن يستخدم رئاسته لنشر السلام في العالم بعد لقاء مع البابا فرنسيس وصفه بأنه «مصدر الهام». وكتب ترامب في تغريدة قبل أن يغادر روما متوجها إلى بروكسل ان «لقاء قداسة البابا فرنسيس هو أمر يشرفني طوال حياتي». وقال «اترك الفاتيكان وأنا أكثر إصرارا على السعي من أجل إحلال السلام في العالم».
وقد وصل الرئيس ترامب إلى بروكسل حيث سيشارك في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس.