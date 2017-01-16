قناة تلفزيونية بريطانية تبث إعلانا يعرض عملية جراحية على الهواء!

أصبحت القناة الرابعة البريطانية أول قناة تبث إعلانا يعرض عملية جراحية على الهواء مباشرة في مسعى لتشجيع المواطنين على الفحص المبكر والمنتظم للسرطان.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن القناة أعلنت أنها – بالتعاون مع معهد أبحاث السرطان في بريطانيا – ستنقل عملية استئصال اثنين من الأورام الحميدة من أمعاء المريض فيليب ماكسبارون في إعلان يستمر 90 ثانية خلال فترة الظهيرة يوم الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن ماكسبارون قوله إنه بدأ في القيام بفحوص دورية للكشف عن السرطان بعد أن اكتشف الأطباء معاناة أخيه من سرطان الأمعاء في أوائل عام 2010، وهو ما ساعده على اكتشاف وجود الورمين داخل أمعاءه لاحقا.

وأضاف المريض أنه يأمل في أن يظهر البث المباشر للناس أنه لا يوجد ما يثير القلق أو الخوف في إجراء الفحوصات لتفادي المضاعفات المحتملة لوجود أي ورم في أجسادهم، مشيرا إلى أنه لن يتقاضى أي أجر نظير ظهوره في الإعلان.

ويشيع اكتشاف الأورام الحميدة في القولون، وعادة ما تكون غير سرطانية، لكن بعضها يمكن أن يصبح خطيرا إذا ما تركت دون علاج.

وسيقوم بإجراء العملية الجراحية الدكتور سونيل دولواني الذي سيقدم أيضا تعليقا حيا للمشاهدين خلال الإعلان الذي سيتم تصويره من خلال كاميرا يتم تركيبها على منظار القولون، وهو الإجراء الذي يأمل معهد أبحاث السرطان في أن يوضح للناس مدى التطور الذي وصل إليه العلم في علاج السرطان.

ولن يقتصر ظهور الإعلان مباشرة على التلفزيون فحسب، حيث سيقوم المعهد أيضا ببث الجراحة على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" مع تخصيص ممرضة للرد على أسئلة مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي.

ويقول القائمون على الحملة إنه من المتوقع أن يجذب الإعلان ما يقرب من مليوني متفرج وقت إذاعته.