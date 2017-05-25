بريطانيا تنشر الجيش وسط حالة تأهب قصوى

لندن (وكالات)

نشر الجيش البريطاني أمس نحو خمسة آلاف جندي لحماية المواقع الرئيسة في البلاد دعما للشرطة عقب رفع حالة التأهب إلى أقصى درجة اثر الاعتداء الإرهابي في مانشستر والذي توصلت التحقيقات إلى أن منفذه بريطاني من أصل ليبي، في وقت تلاحق السلطات البريطانية شبكة إرهابية يشتبه أنها كانت وراء الهجوم الانتحاري، فيما انتشر رجال الشرطة حول مواقع رئيسة في بريطانيا بموجب حالة التأهب القصوى التي أعلنت في البلاد.

وصرح إيان هوبكنز قائد شرطة مانشستر بأنه «من الواضح جدا أن التحقيق يتناول شبكة»، مضيفا أنه تم احتجاز خمسة أشخاص في إطار التحقيق.

وعقب اعتقال شاب عمره 23 عاما امس الأول، أعلنت الشرطة أنها اعتقلت اربعة آخرين أمس في جنوب مانشستر حيث كان عبيدي يعيش.

وقامت الشرطة بعملية دهم في وسط مدينة مانشستر، قالت إنها أغلقت خلالها خط سكك حديد مجاور «لفترة وجيزة».