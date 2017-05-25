تقدم كبير بالموصل القديمة وقوات خاصة لدك آخر أوكار «داعش»

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

بسطت القطاعات العسكرية العراقية المشتركة سيطرتها، أمس، على أجزاء كبيرة في محيط المدينة القديمة بالساحل الأيمن للموصل، بينها أحياء الشفاء والساعة والزنجيلي، إثر توغل مباغت قادته قوات مغاوير النخبة التابعة للشرطة الاتحادية باتجاه الجامع النوري الكبير، منتزعة أيضاً ما يسمى «المحكمة الشرعية لولاية الجند» جنوب حي 17 تموز، حيث عثرت على وثائق مهمة وزنازين للاعتقال والتعذيب. تزامن ذلك مع وصول قوات خاصة من الساحل الأيسر، مستفيدة من الجسر العائم الذي تم نصبه أمس الأول، لربط شطري الموصل، وذلك لتعزيز قطاعات الشرطة الاتحادية في محيط المدينة القديمة، تمهيداً للهجوم على آخر معاقل «داعش» وتحريره بالكامل.

وأكد مصدر أمني أن تعزيزات قتالية خاصة وصلت أمس إلى محور المدينة القديمة في الساحل الأيمن للموصل قبيل اقتحام أوكار ما تبقى من فلول «داعش» الذين يندسون وسط المدنيين، مستفيدين من اكتظاظ المنطقة بالسكان في منازل متهالكة على أزقة ضيقة تحول دون حركة الآليات العسكرية، متوقعاً شن هجوم فاصل للقضاء على التنظيم الإرهابي في معقله الرئيس بالعراق. وأعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت أن قواته سيطرت على ما يسمى المحكمة الشرعية لولاية الجند جنوب حي 17 تموز بالموصل، مبيناً أن هذه القوات عثرت على وثائق مهمة وزنزانات للاعتقال والتعذيب تخلو من المعتقلين. وتابع جودت أن قوة مغاوير النخبة اشتبكت جنوب المدينة القديمة مع عناصر «داعش» خلال توغل مباغت باتجاه جامع النوري ومنارته الحدباء، مشيراً إلى أن «العملية أسفرت عن قتل 6 إرهابيين، وتدمير مركبة لهم و3 دراجات نارية».

وأكد مصدر أمني في «عمليات نينوى» أن 3 مدنيين لقوا حتفهم برصاص قناص من «داعش» أثناء محاولتهم الهرب من حي الصحة إلى حي الثورة غرب الموصل. وأضاف المصدر نفسه، أن قوات شرطة نينوى المحلية ألقت القبض على 4 من عناصر التنظيم الإرهابي خلال محاولتهم التسلل إلى الساحل الأيسر المحرر من الموصل، بعد فرارهم من معارك الساحل الأيمن والاختباء بين المدنيين النازحين. وأكدت قيادة «قادمون يا نينوى» أن الشرطة الاتحادية انتزعت السيطرة على ‬أحياء ‬كبيرة ‬في ‬مناطق ‬الشفاء ‬والساعة ‬والزنجيلي‭ ‬بعد ‬اقتحامها ‬من ‬قبل ‬القوات ‬المشاركة كافة ‬بعملية ‬تحرير ‬مركز ‬الموصل‭‬. وأفادت بأن الشرطة الاتحادية ‬قتلت ‬16 ‬قيادياً ‬بارزاً ‬«لداعش» ‬في ‬منطقة ‬الزنجيلي، ‬وتمكنت ‬من ‬تفجير 7 مركبات ‬مفخخة في ‬منطقة ‬الشفاء ‬وسط ‬مركز‭ ‬الموصل‭‬. وتابعت أن القوات الأمنية والرد السريع ومكافحة الإرهاب تشارك في عمليات تحرير وسط مركز المدينة لإنقاذ المدنيين الذين يحتجزهم التنظيم المتشدد دروعاً لمنع تقدم القوات. كما تم القضاء على انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً أثناء محاولته التسلل من حي الصحة باتجاه حي الثورة غرب الموصل.

بالتوازي، أفاد مصدر بأن المليشيات المدعومة بطيران الجيش العراقي دحرت هجومين شنهما «الدواعش» قرب قضاء الحضر ومطار تلعفر غرب الموصل، مبيناً أن المعركة أسفرت عن تصفية 8 إرهابيين، وتدمير مركبتين مفخختين. إلى ذلك، أكدت قيادة عمليات بغداد وشهود مقتل شخصين اثنين، وإصابة 5 آخرين بانفجار عبوتين ناسفتين في حيي الكاظمية والمعالف شمال وجنوب غرب العاصمة العراقية.