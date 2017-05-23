الجزائر: تعيين تبون رئيساًً للوزراء وانتخاب بوحجة رئيساً للبرلمان

الجزائر (وكالات)

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس وزير السكن عبد المجيد تبون رئيساً للوزراء خلفاً لعبد المالك سلال، بحسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: «وفقاً للمادة 91 الفقرة 5 من الدستور، عين رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية السيد عبد المجيد تبون وزيراً أولاً، وكلف أعضاء الحكومة المغادرة بتسيير الشؤون الجارية لقطاعاتهم في انتظار تعيين الحكومة الجديدة».

وكان قد تم الليلة قبل الماضية، انتخاب سعيد بوحجة رئيساً للمجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب)، بالأغلبية الساحقة من قبل نواب المجلس. وحصل بوحجة (79 عاماً) على 356 صوتاً من أصل 462، بينما حصل إسماعيل ميمون وزير السياحة السابق ومرشح تحالف حركة حمس على 47 صوتاً، ونال لخضر بن خلاف مرشح تحالف العدالة والنهضة والبناء الإسلامي على 17 صوتاً، وحازت نورة والي مرشحة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني على 10 أصوات فيما تم إلغاء 19 صوتاً.

وانتخب بوحجة نائباً عن حزب جبهة التحرير الذي حاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من مايو الجاري على 161 مقعداً، كما حظي على الخصوص بدعم حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي فاز بـ100 مقعد، وحزب تجمع أمل الجزائر الذي نال 19 مقعداً، والحركة الشعبية الجزائرية التي حصدت 13 مقعداً، إلى جانب حزب التحالف الوطني الجمهوري (6 مقاعد)، وحزب الأحرار (27 مقعدا).