السيسي ينفي اتهامات البشير بتآمر مصر على السودان

القاهرة (وكالات)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس أن سياسات بلاده ثابتة، ولا تتدخل أو تتآمر تجاه بلدان العالم، نافيا تآمر بلاده ضد السودان. جاء ذلك تعقيبا على تصريحات للرئيس السوداني عمر البشير أمس الأول، قال فيها: «الجيش السوداني ضبط آليات عسكرية مصرية بحوزة المسلحين في دارفور»، حسبما أفاد موقع (بوابة الأهرام) الرسمي أمس.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي كريستان كيرن أمس «هناك اتهام مباشر لمصر بأنها تدعم الهجوم على السودان» مضيفا «نحن لا نفعل ذلك». وتابع «نحن نمد يدنا فقط للتعاون والبناء والتنمية، ومصر ليس لها وجهان، ولا نتبع سياسة مزدوجة». وقال إن «مصر دولة رشيدة ولها وجه واحد ولن نكون ضد أي دولة وتحديدا السودان». وأضاف «أننا لا نقوم بمثل هذه الأمور الخسيسة، نحن ندير سياسة شريفة في زمن عز فيه الشرف، ونحن دولة عزيزة، نحن نحترم أنفسنا، ونحترم الآخرين، ولن نتغير عن سياستنا، وواقفون على أرض صلبة بصلابة المصريين». وأكد أن مصر لن تكون ذيلا لأحد، وأن سياساتها الخارجية لن تتغير، ومصر لن تتدخل في شؤون الآخرين.