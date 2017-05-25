روسيا: عودة العنف في ليبيا محاولة لنسف اتفاقات لقاء أبوظبي

موسكو، طرابلس (وكالات)
أدانت روسيا أعمال العنف الأخيرة في ليبيا، معربةً عن قلقها من «تصاعد حدة العنف في البلاد»، وفق ما نقلت بوابة الوسط الليبية عن وكالة تاس الروسية أمس. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات أوردتها الوكالة الروسية: «إن موسكو قلقة جداً من اندلاع أعمال العنف الأخيرة في ليبيا». أضاف لافروف: «الأمر برمته يبدو كأنه استفزاز متعمد، يهدف إلى تعطيل اتفاقات أبوظبي في 2 مايو بين قادة ليبيا في الشرق والغرب، ويهدف إلى إعادة الآفاق الناشئة للتسوية داخل ليبيا إلى نقطة الصفر». ودعا الوزير الروسي إلى منع «الكيانات المسلحة غير الشرعية المتدخلة في نشاطات قمعية في ليبيا على حساب السلامة والوحدة الترابية للبلاد، من السيطرة على العملية السياسية في ليبيا».
من جانب اخر تعهد السفير الأميركي لدى ليبيا بدعم واشنطن لحكومة الوفاق الوطني الليبية التي تساندها الأمم المتحدة وحث الفصائل المتنافسة على تجنب حرب أهلية وذلك خلال زيارة قصيرة لليبيا للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات.
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وقال «نعمل عن كثب مع ليبيا لتعزيز قدرتها على مكافحة الإرهاب وجاهزون لمساعدة ليبيا في تدريب قوات مسلحة محترفة بينما نعزز التعاون بشأن أهدافنا المشتركة للأمن الإقليمي».
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