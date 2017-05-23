الصومال: 5 قتلى بتفجير انتحاري تبناه «داعش»

مقديشو مومباسا (وكالات)

أعلن تنظيم داعش الإرهابي عن أول اعتداء انتحاري ينفذه في الصومال فيما قالت الشرطة أمس إنه أوقع خمسة قتلى في مدينة بوساسو في شمال شرق البلاد. وقد وقع الاعتداء الذي وقع أمس الأول في منطقة بونت لاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي شمال البلاد، حيث تنتشر مجموعة من قدامى حركة الشباب الإرهابية المنتمين إلى تنظيم القاعدة، وانشقت لمصلحة تنظيم داعش. وبحسب موقع «سايت» المتخصص بمراقبة مواقع الإرهابيين على الإنترنت، فإن تنظيم داعش الإرهابي تبنى عبر وكالة اعماق التابعة له هذه «العملية لتي استخدمت فيها سترة ناسفة».

وفجر منفذ الاعتداء سترته الليلة قبل الماضية لدى وجوده على حاجز في مدينة بوساسو الشهيرة بمرفئها على خليح عدن واكبر مدينة في بونت لاند. وقال مسؤول الشرطة محمد ضاهر ادان، إن «القوات الامنية اوقفت المشتبه به حين اقترب، لكنه فجر نفسه فقتل خمسة أشخاص. وقتل عنصرا من رجال الأمن واربعة مدنيين في الانفجار». وذكر عدد من الشهود ان الانفجار وقع قرب فندق دائما ما يستخدمه مسؤولون محليون لاجتماعاتهم. وقال الشاهد أوكي محمد «اعتقد ان الانتحاري كان يحاول استهداف الفندق لكنه اوقف على الحاجز بالقرب من الفندق وقرر حينئذ تفجير نفسه».

من جانب آخر، قال مسؤول كيني بارز إن ثلاثة ضباط شرطة قتلوا في شرق كينيا أمس عندما اصطدمت مركبتهم بلغم أرضي في هجوم أعلنت حركة الشباب الصومالية الإسلامية المتشددة مسؤوليتها عنه. وقال محمد علي صالح قائد شرطة المنطقة الشمالية الشرقية إن الضباط الثلاثة كانوا ضمن دورية صباحية مؤلفة من ثلاث مركبات في منطقة على الحدود مع الصومال عندما اصطدمت شاحنتهم بعبوة ناسفة بدائية الصنع. وقال صالح «سيارة الشرطة اصطدمت بعبوة ناسفة بدائية الصنع وسقط ضحايا. جميع الضباط القتلى من مركز شرطة واحد». وأضاف «استنادا إلى وقائع سابقة يسهل القول إن حتى هذا الهجوم من فعل عدونا، حركة الشباب. زرعت العبوات الناسفة البدائية الصنع لتستهدف أفراد الأمن». وكتب الصليب الأحمر الكيني على حسابه على تويتر يقول إن ثمانية ضباط أصيبوا بجروح.