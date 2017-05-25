قرقاش: العلاقة بين التطرف والإرهاب عضوية

مدريد (وام)

عقدت أمس الأول أعمال الاجتماع الخامس للمشاورات السياسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الإسبانية وذلك في مقر وزارة الخارجية الإسبانية في مدريد. وترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية .. ومن الجانب الإسباني إيدالفونسو كاسترو لوبيز وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وبحث الجانبان - خلال جلسة المشاورات السياسية - سبل تطوير وتعزيز التعاون السياسي بين البلدين على الصعيدين الثنائي والدولي إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية.

ووقف معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية والجانب الإسباني دقيقة صمت تنديدا بالاعتداء الإرهابي الذي شهدته مدينة مانشستر البريطانية. وأعرب الوزيران عن تعازيهما لضحايا الاعتداء وتضامن دولة الإمارات ومملكة إسبانيا مع المملكة المتحدة.

وفي تغريدات على صفحته في (تويتر)، قال معالي الدكتور أنور قرقاش «إن المؤتمر الدولي حول ضحايا العنف العرقي الديني في الشرق الأوسط بمدريد حظي بمشاركة واسعة». وأضاف: «يأتي اللقاء استكمالاً لمؤتمر باريس في 2015.. مساهمات الإمارات الفكرية والعملية والمادية في ملف التسامح وشراكة الحضارات رائد ومتراكم، أدركنا خطر التطرف وعدم قبول الآخر مبكراً وتعاملنا معه.. مبادرات الإمارات في التصدي للتطرف والإرهاب وتعميق قيم الوسطية والتسامح عديدة، صدقية القول والفعل في هذا الملف المهم رصيد للإمارات وقيادتها.. تطويع إيديولوجيات التطرف لأجندات سياسية انقلب وبالاً على المنطقة، خطاب التطرف مهد للفعل الإرهابي المجرم، العلاقة بين التطرف والإرهاب عضوية».