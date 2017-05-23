الإمارات ترفض تدخلات إيران وتتمسك بوحدة اليمن

أثينا (وام)

جددت دولة الإمارات رفضها للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة العربية، وأكدت تمسكها بوحدة اليمن، واستقرار ليبيا، كما أكدت أن استتباب الأمن والسلم في منطقة حوض البحر المتوسط يشكل عنصرا أساسيا للاستقرار في العالم ويمثل إحدى أولويات سياسة الإمارات التي تستمد مبادئها من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي. جاء ذلك في بيان الدولة الذي ألقاه أحمد الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية أمام مؤتمر رودس الثاني حول الأمن والاستقرار بمنطقة حوض البحر المتوسط الذي دعت إليه اليونان.

وجدد الجرمن في بيان الدولة إدانة الإمارات ونبذها للإرهاب بكل أشكاله وصوره بغض النظر عن مصدره ومكانه ومرتكبيه، مشددا على أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب وتفعيل القرارات والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية وتنشيط استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. واستعرض الجرمن - الذي ترأس وفد الدولة أمام المؤتمر الذي ضم سلطان محمد ماجد العلي سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية - جهود دولة الإمارات المكثفة وتحركها النشط من أجل العمل على احتواء العديد من حالات التوتر والأزمات سواء على صعيد المنطقة أو خارجها.

وأشار إلى سعي دولة الإمارات بشكل دؤوب ومستمر لتعزيز مختلف برامج مساعداتها الإنسانية والإغاثية والإنمائية فضلا عن مساهماتها الفاعلة في العديد من عمليات حفظ السلام وحماية السكان المدنيين واللاجئين وإعادة الإعمار في المناطق بعد انتهاء الصراعات وهو ما يجسد شراكتها وتفانيها من أجل تحقيق الأهداف النبيلة المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين. وقال «من هذا المنطلق تعرب دولة الإمارات عن قلقها إزاء السياسة الإيرانية العدائية والتوسعية ورفضها التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة العربية وتطالبها بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».

واضاف «أما في الشأن اليمني فإن دولة الامارات تؤكد على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض والتنفيذ الكامل وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015 وتدعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وفي ذات الوقت ترفض أي تدخل خارجي في شؤون اليمن الداخلية».