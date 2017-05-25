الإمارات: أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دول «التعاون»

أبوظبي، الرياض، عمان (وام، وكالات)

أكدت دولة الإمارات تضامنها التام مع مملكة البحرين الشقيقة ودعمها الإجراءات التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها. وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أمس على أن أمن واستقرار البحرين الشقيقة يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت الوزارة رفض دولة الإمارات وجود أي جيوب تدعم الفوضى والإرهاب في البحرين المدعومة خارجيا وترحيبها بإجراءات المملكة لبسط سلطة القانون على منطقة الدراز. ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود لاجتثاث آفة الإرهاب الخطيرة من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

من جانبه، عبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية عن الترحيب بإجراءات مملكة البحرين لبسط سلطة القانون على منطقة الدراز، مؤكدا أن «هذا هو الطبيعي، أما جيوب الفوضى والإرهاب وإخفاء للسلاح والمجرمين فهو الوضع الشاذ». وقال الدكتور أنور قرقاش على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «لا يمكن لنا في دول الخليج العربي بأن نقبل بالكيانات الموازية للدولة وأن نعتبرها وضعا طبيعيا، ومن هذا المنطلق نرحب بخطوات أشقائنا في البحرين». وأضاف «عبر ردود فعل إيران وحزب الله على إجراءات مملكة البحرين ندرك الطبيعة الطائفية والخارجية لما كان يجري في الدراز، سقطت الأقنعة وأصبحت الأمور واضحة».

وأكدت المملكة العربية السعودية أن أمن واستقرار مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.