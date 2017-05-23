صنعاء، عدن (الاتحاد، وكالات)

غادر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، مساء أمس، صنعاء بعد زيارة استغرقت يومين التقى خلالها ما يسمى رئيس «حكومة الانقلابيين» عبد العزيز بن حبتور. وقال مصدر أمني مسؤول بالمطار لـ«الاتحاد»: «إن المبعوث الأممي لم يدل بأي تصريح لوسائل الإعلام لدى مغادرته والوفد المرافق». بينما قالت مصادر إعلامية: «إن ولد الشيخ غادر منزعجاً بسبب رفض المتمردين الحوثيين القبول بخريطة سلام تتضمن انسحابهم من ميناء الحديدة الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر لتجنب هجوم عسكري وشيك للقوات الحكومية قد يتسبب بنزوح ما بين 100 ألف و400 ألف شخص، بحسب مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة».

وكان ولد الشيخ الذي تعرض موكبه لاعتداء وإطلاق نار من قبل محتجين موالين للحوثيين مساء الإثنين الماضي، التقى الليلة قبل الماضية، وفداً من رابطة أمهات المختطفين طالب بالضغط على مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية من أجل الإفراج عن مئات المعتقلين في السجون في إجراءات غير قانونية وبعيدة عن سلطة القضاء. وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك «تم رشق موكب المبعوث الأممي بالبيض وأشياء أخرى، كما تم إطلاق أعيرة نارية باتجاه السيارة التي كانت تقله». ورأى أنه من الطبيعي أن أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة تقع تحت مسؤولية السلطات المحلية، وبالتالي من مسؤوليتها التحقيق في الاعتداء»، مجدداً دعوة المنظمة الدولية للأطراف كافة بالانخراط بشكل بناء في المفاوضات حول وقف أعمال العنف، واستئناف محادثات السلام.

ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس الاعتداء الذي تعرض له موكب المبعوث الأممي. وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام محمود عفيفي أهمية وقف أي أعمال استفزازية أو إجرامية تستهدف النيل من جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية، وتحقيق التهدئة المطلوبة، بما يمهد لعودة الأطراف السياسية في اليمن لطاولة المفاوضات. وأشار إلى أن وقوع مثل هذه الأعمال يعد دليلاً على وجود رغبة لدى أطراف معينة في عدم تحقق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.

إلى ذلك، رأى مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية دان كوتس أنه لا نهاية تلوح في الأفق للحرب في اليمن. وقال أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: «يبدو أن الحرب ستظل قائمة لفترة من الوقت»، وأضاف «القتال سيستمر بالتأكيد طوال عام 2017 بين تحالف الحوثي والحكومة اليمنية». وتابع: «إنه لم يتمكن أي من الطرفين من تحقيق نتائج حاسمة من خلال القوة العسكرية». وأشار إلى أن تنظيم «القاعدة» استغل الصراع وانهيار السلطة واكتسب مجندين وحلفاء ونفوذاً.

وبحث الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي أمس في الرياض مع السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر، جوانب التعاون والتنسيق في عدد من المواضيع والملفات المتصلة بتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز المناخات الإيجابية لتفعيل جوانب الاستقرار المنشود.