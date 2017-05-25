«الشرعية» تحرر مواقع استراتيجية في صرواح وتعز

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء، عدن)

أعلن الجيش اليمني مساء أمس تحرير جبل القاضي الاستراتيجي ومواقع أخرى في بلدة صرواح التابعة لمحافظة مأرب والواقعة شرق صنعاء بعد اشتباكات عنيفة خلفت 17 قتيلاً من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. وقال مصدر عسكري ميداني إن المواجهات التي رافقها غارات جوية لطيران التحالف العربي على مواقع وتعزيزات عسكرية للانقلابيين في جبل هيلان ومنطقة المخدرة ووادي حباب الواقع غرباً على الطريق المؤدي إلى العاصمة، أسفرت أيضا عن أسر جنود اللواء 81 مشاة، 5 متمردين.

وحققت قوات الجيش أيضا تقدماً نوعياً في المواجهات الدائرة منذ ثلاثة أيام في تعز، بتحريرها كلية الطب ومبنى البنك المركزي وعمارات سكنية شرق المدينة حيث الثقل العسكري للميليشيات الانقلابية.

وأعلنت قيادة محور تعز العسكري تحرير جميع مباني البنك المركزي وثلاث عمارات مجاورة بعد اشتباكات عنيفة، وأكدت تمكن القوات في وقت لاحق من انتزاع السيطرة على جميع مباني كلية الطب المطلة على معسكر التشريفات والقصر الجمهوري. كما حررت القوات المدعومة بجماعات المقاومة الشعبية مدرسة حكومية في المنطقة ذاتها بعد اشتباكات قصيرة انتهت بمقتل 13 انقلابيا. وأكد بيان قيادة محور تعز أن معسكر التشريفات والقصر الجمهوري أصبحا تحت ضربات مدفعية الجيش الوطني، مشيراً إلى تدمير دبابة للميليشيات ومقتل 7 حوثيين في قصف مدفعي على بوابة وفناء المعسكر، إضافة إلى فرار جماعي لعناصر المليشيات من مدرسة عمار بن ياسر ومعسكر التشريفات والقصر. ولفت إلى قيام الانقلابيين بقصف عشوائي للمناطق السكنية ما أدى إلى مقتل 8 مدنيين، وإصابة 18 آخرين.

وشنت مقاتلات التحالف 3 غارات على معسكر ألوية الصواريخ ومعسكر النهدين المطل على القصر الرئاسي في جنوب صنعاء. واستهدفت 4 ضربات جوية مساء مواقع للميليشيات في بلدة اللحية الساحلية شمال محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، بالتزامن مع إعلان المقاومة الشعبية مقتل مسلح حوثي بهجوم استهدفه بينما كان يقود دراجة نارية في مدينة باجل. كما نفذ طيران «التحالف» 10 غارات على أهداف للميليشيات في محافظة صعدة بينها 4 غارات على مواقع في منطقة الملاحيظ ببلدة الظاهر الحدودية مع السعودية، وغارة على موقع في بلدة رازح المجاورة، و4 غارات على أهداف في بلدتي مجز وباقم، وغارة على منطقة الحجر ببلدة كتاف شمال شرق المحافظة.

وشهدت محافظة الجوف المجاورة اشتباكات بين قوات الجيش والميليشيات لاسيما في بلدات المتون والمصلوب و«خب والشعف»، دون أن ترد معلومات بسقوط قتلى وجرحى. وقال مصدر بالمقاومة الشعبية إن قوات الجيش قصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع للحوثيين في السداح والهيجة والغرفة ببلدة المصلوب، ودمرت مركبة عسكرية في منطقة الخليفين ببلدة خب والشعف، في حين استمرت الاشتباكات في جبهة مزوية شمال بلدة المتون. كما تواصلت المعارك بين الطرفين في جبهتي عسيلان وبيحان بمحافظة شبوة الجنوبية.

إلى ذلك، دعا التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى القيام بدوره في حماية المدنيين من جرائم ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. وأدان القصف العنيف الذي تعرضت له الأحياء السكنية في تعز، مطالباً بتقديم المساعدات العاجلة لهم والضغط على الحوثيين لوقف القصف الممنهج ضد المدنيين، وكذلك التحقيق الجاد والمسؤول حول تلك الجرائم. وقال في بيان إن تلك الجرائم التي ترتكبها الميليشيات، ضد الإنسانية والمخالفة لكل القوانين والاتفاقيات الدولية والإنسانية والقواعد الأخلاقية لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل. وأشار إلى أنه تابع بقلق بالغ القصف المتواصل للمناطق المأهولة بالمدنيين في تعز بينهم نساء وأطفال من مناطق سيطرتها في الحوبان منذ ثلاثة أيام متواصل»، لافتاً إلى انه لا تزال أعداد الجرحى في ارتفاع.