«الزبيدي» يحاضر عن «الأحلام ورسائل العقل الباطن»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

استضاف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع أبوظبي، بمقره بالمسرح الوطني، أول أمس، الدكتور ياسين الزبيدي في محاضرة بعنوان: «الأحلام ورسائل العقل الباطن»، بدأها بتقديم عدد من العناوين، متسائلا: ما هو الحلم؟ كيف نحلم؟ ماذا لو أننا لا نحلم؟ مدة الحلم.. وهل هناك أناس لا تحلم؟ ولماذا الأحلام غير مفهومة؟ وأوجز موضوع محاضرته قائلا إن الأحلام هي أحد أسرار العقل البشري، وهي ليست رسائل تأتي من العالم الآخر، ولكنها رسائل تأتينا من خلال العقل الباطن، تشرح لنا خطة عمل، يمكن أن تثري حياتنا وتضيف إضاءة لما يتوجب علينا القيام به، كما تناول مفهوم الحلم كأسلوب تحاوري بين العقل الباطن والعقل الواعي، وكيف يمكن أن نقوم بتفسير ما نشاهد من رؤى، بحيث نعيش حياتنا اليومية بنجاح ونخطط لمستقبل واضح المعالم.

وانتقل الباحث إلى رأي فرويد وتفسيره للرغبات المكبوتة التي يختزنها الشخص في العقل الباطن. وذكر أن أنشتاين كان يحلم بالتزلج على الجليد، وهذا سبب اهتمامه بالألوان وتوصله إلى حساب سرعة الضوء. كما تطرق المحاضر إلى الكابوس أو الجاثوم الذي يسبب إزعاجا شديدا للنائم، وذلك لأسباب نفسية.

ورأى د. الزبيدي أننا جميعا نحمل هذه الذكريات القديمة، وتكون الأحلام استحضارا لرموز هذه الأساطير والحكايات، لافتا إلى أن من المفيد أن نعرف معناها لكي نتصالح مع أنفسنا ونفهم ما يدور في عقلنا الباطن.