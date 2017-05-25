تتويج بطليّ تحدي القراءة العربي في الجزائر وموريتانيا

دبي (الاتحاد)
توجت معالي نورية بن غبريت وزيرة التربية الوطنية الجزائرية الطالبة بشرى سليمان بالصف الثالث الثانوي من ولاية تلمسان، بلقب بطلة «تحدي القراءة العربي» في دورته الثانية على مستوى الجمهورية الجزائرية، وذلك في حفل أقيم في قصر الثقافة في العاصمة الجزائر، حضرته نجلاء الشامسي أمين عام مشروع تحدي القراءة العربي.
كما كرمت وزيرة التربية الوطنية، بالعبد عبادي كأفضل مشرف على مستوى الجمهورية إلى جانب شهرزاد بطاهر وعبدالقادر إبراهيمي ورزيقة عبدالرحيم ومحمد لحلوح، كما تقاسمت ثانوية عبد الحميد دار عبيد من ولاية مستغانم ومدرسة الأطفال المعوقين بصرياً من ولاية سطي لقب المدرسة المتميزة على مستوى الجمهورية، ووكذلك تكريم باقي الطلبة العشرة الأوائل.
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كما كرم معاليه كلاً من المفتشة صفية بنت بمبة، وإعلي ولد عثمان، والأستاذ لمرباط ولد محمدو، وبلال ولد غابر، وناجي ولد سويلم كأفضل مشرفين على مستوى المناطق التعليمية في موريتانيا، وتقاسمت ثانوية أنواذيب الثانية من ولاية أنواذيب، ومدرسة أهل مبارك من ولاية الحوض الشرقي لقب المدرسة المتميزة على مستوى الجمهورية. وتم تكريم بقية الطلبة العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية.