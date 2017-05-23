إعادة تأهيل مدارس قرآنية في فاس القديمة

الرباط (أ ف ب)

رمم المغرب مدارس قرآنية قديمة في فاس العتيقة في وسط البلاد، في إطار برنامج يهدف الى تعزيز الدور الديني لهذه المدينة والمساهمة في مكافحة «التطرف».

ودشن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس الأول الثلاثاء، ست مدارس لطلاب جامعة القرويين التي تعتبر من أقدم المؤسسات في العالم الإسلامي، على ما ذكرت وسائل الإعلام العامة أمس الأربعاء.

وستؤوي هذه المدارس وتدرب طلاباً في الشريعة الإسلامية واللغات الحية والقديمة، فضلًاً عن فن الخط، على ما أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد توفيق. وقال توفيق: «إن هذه المدارس سوف تستعيد أصالتها في تكوين العلماء، وتحصين المجتمع من آفتي التطرف والجهل».

وتقع جامعة القرويين المتاخمة لمكتبة تحمل الاسم نفسه خضعت لترميم استمر سنوات، في قلب فاس العتيقة، وهي تعود إلى 1300 سنة، ومدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.