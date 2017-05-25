توم كروز يؤكد إنجاز فيلم «توب غان2»

سيدني (أ ف ب)

أكد الممثل الأميركي توم كروز، أمس الأربعاء، إنجاز تكملة لفيلم «توب غان» الذي حقق نجاحاً عالمياً، وعزز مسيرته الفنية عام 1986.

وكثرت التكهنات طوال سنوات حول احتمال صدور تكملة للفيلم، كان يعمل عليها مخرج الجزء الأول البريطاني توني سكوت قبل انتحاره 2012. وأكد كروز خلال زيارة له لأستراليا للترويح لفيلم «ذا مامي»، المعلومة خلال مشاركته في برنامج صباحي على محطة «تشانل سفن». وقال: «نعم هذا صحيح» رداً على سؤال حول احتمال إنجاز جزء جديد. وأوضح «سأبدأ التصوير على الأرجح العام المقبل». وكان منتج «توب غان» جيري بروكهايمر قد ساهم في التكهنات عندما بث في تغريدة في يناير 2016 صورة له مع توم كروز، قائلاً: «عدت من عطلة نهاية أسبوع في نيو أورلينز لرؤية صديقي توم كروز ولمناقشة توب غان 2».

وحقق «توب غان» الذي شارك فيه أيضاً فال كيلمر وكيلي ماكجيليس، نجاحاً جماهيرياً كبيراً، حاصداً 345 مليون دولار في العالم.