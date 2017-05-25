كان، (فرنسا (أ ف ب)

انتقدت الممثلة المكسيكية سلمى حايك الأوساط السينمائية الأميركية، معتبرة أن «هوليوود» تعامل الممثلات مثل «قردة السيرك»، وتريد التخلص منهن إن تبين أنهن يتمتعن بالذكاء.

فخلال طاولة مستديرة نظمت على هامش مهرجان كان السينمائي في دورته السبعين، حملت الممثلة والمنتجة على العنف والنزعة الذكورية في «هوليوود»، حيث يعتبر البعض الممثلات الشابات لعبة في أيديهم.

وأوضحت الممثلة، صاحبة الأصول اللبنانية «يقولون (اوجدوا لي قرداً) ربما نحقق المال، وبعد ذلك يدركون أن هذا القرد يحسن الحساب فيحكمون عليه بالإبعاد أو القتل».

وأضافت: «صحيح أنه قد يكون من الأسهل على النساء الجميلات الحصول على دور، إلا أنه لأمر سيئ أن يفكر المرء أن (المرأة الجميلة ستكون غبية) بالضرورة».

ورأت الممثلة البالغة خمسين عاماً، أن هذا خطأ إستراتيجي نظراً إلى القدرة الاقتصادية للسوق النسائية. وأوضحت «هم لا يدركون أهمية الجمهور النسائي.. لقد أُهملنا لفترة طويلة جداً بحيث لا يعرفون ما نريد أن نرى على الشاشة».

ولم يفلت مهرجان كان من سهامها أيضاً، إذ إنه لم يمنح جائزة السعفة الذهبية إلا مرة واحدة إلى امرأة، هي النيوزيلندية جاين كامبيون عن فيلم «ذي بيانو» عام 1993.