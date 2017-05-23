أربعة متسلقين.. ضحايا جدد لقمة إيفرست

كاتماندو (أ ف ب)

عُثر على جثث أربعة متسلقين في خيمة على قمة إيفرست، على ما أعلنت شركة مسؤولة عن تنظيم رحلات جبلية أمس الأربعاء، ما يرفع عدد الأشخاص الذين قضوا هذا الموسم عند «سقف العالم» إلى عشرة. واكتُشفت الجثث الأربع أمس الأول الثلاثاء في المخيم الرابع الواقع على علو 7950 متراً من جانب منقذين ذهبوا للبحث عن جثة المتسلق السلوفاكي فلاديمير ستربا الذي توفي الأحد الماضي.

وقال مينغما شيربا، مدير وكالة «سيفن ساميتس تريك» التي تتخذ مقراً لها في كاتماندو، وتنظم رحلات وعمليات إغاثة في إيفرست: «عثر عناصر الإغاثة التابعون لنا على جثث المتسلقين الأربعة داخل خيمة في المخيم الرابع أمس الأول، ولا نعلم بعد هوياتهم ولا سبب وفاتهم».

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجثث تعود لمتسلقين أجنبيين ومرشديهما السياحيين، وكان أربعة متسلقين آخرين توفوا نهاية الأسبوع الماضي على إيفرست، بينهم فلاديمير ستربا، والطبيب الأميركي رولاند ييروود، وكان الاثنان على علو يفوق ثمانية آلاف متر في ما يُعرف بـ«منطقة الموت»، حيث يؤدي العلو الكبير ونقص الأكسجين إلى زيادة المخاطر المتصلة بداء المرتفعات، وتدهور وظائف الأعضاء في الجسم.

كذلك عثر على جثة المتسلق الهندي رافي كومار، البالغ من العمر 27 عاماً، الاثنين الماضي، بعد يومين على بلوغه قمة إيفرست الرابضة على علو 8848 متراً وفقدان الاتصال معه، وتجري عملية حالياً للعثور على جثته. وتوفي أيضاً متسلق أسترالي الأحد في الجانب الواقع في التيبت.

ومنذ تسلق قمة إيفرست بنجاح للمرة الأولى سنة 1953، قضى أكثر من 300 شخص، أكثرهم من النيباليين، في جبال هملايا.