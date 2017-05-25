مصر تعيد فتح باب الاكتتاب في سندات دولية دولارية

القاهرة (رويترز)

قال مسؤول في وزارة المالية المصرية إن مصر أعادت فتح باب الاكتتاب في سندات دولية دولارية على ثلاث شرائح أمس، على أن يحدد حجم السندات وسعرها في نهاية اليوم.

وكانت مصر باعت في يناير الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل الماضي، وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. وأضاف المسؤول، الذي طالب عدم نشر اسمه، «سنتحدث مع المستثمرين قبل الطرح لشرح آخر مستجدات الوضع الاقتصادي في مصر. ومن المتوقع أن تكون السندات بالحجم القياسي وتصدر لأجل خمس سنوات وعشر و30 عاما، ومديرو الطرح بي.ان.بي باريبيا وجيه.بي مورجان وسيتي وناتكسيس».

وكان وزير المالية عمرو الجارحي قال الأسبوع الماضي إن مصر ستطرح سندات دولية قيمتها بين 1.5 مليار وملياري دولار. وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي لكن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد ومن المقرر إجراء إصلاحات في قانون ضريبة الدخل وسن قانون للإفلاس.