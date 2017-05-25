مصر تعيد فتح باب الاكتتاب في سندات دولية دولارية

القاهرة (رويترز)
قال مسؤول في وزارة المالية المصرية إن مصر أعادت فتح باب الاكتتاب في سندات دولية دولارية على ثلاث شرائح أمس، على أن يحدد حجم السندات وسعرها في نهاية اليوم.
وكانت مصر باعت في يناير الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل الماضي، وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. وأضاف المسؤول، الذي طالب عدم نشر اسمه، «سنتحدث مع المستثمرين قبل الطرح لشرح آخر مستجدات الوضع الاقتصادي في مصر. ومن المتوقع أن تكون السندات بالحجم القياسي وتصدر لأجل خمس سنوات وعشر و30 عاما، ومديرو الطرح بي.ان.بي باريبيا وجيه.بي مورجان وسيتي وناتكسيس».
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