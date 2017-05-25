«آرينا»: 9.8 مليون وظيفة في قطاع الطاقة المتجددة

أبوطبي (أ ف ب)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آرينا»، أمس، أن أعداد الوظائف في هذا القطاع من الطاقة بلغت 9.8 مليون وظيفة حول العالم في 2016، متوقعة أن تزداد هذه الأعداد لتبلغ 24 مليونا في 2030.

وقالت الوكالة، التي تتخذ من أبوظبي مقرا في تقرير، إن سبعة ملايين شخص كانوا يعملون في قطاع الطاقة المتجددة عام 2012، إلا أن هذا العدد ازداد مع انخفاض التكاليف والاستثمارات في هذا القطاع. وتابعت إن الصين (3.64 مليون وظيفة) والبرازيل والولايات المتحدة والهند واليابان وألمانيا تتصدر دول العالم من ناحية أعداد الوظائف المتاحة فيها في قطاع الطاقة المتجددة. وأشارت إلى أن 62 ٪ من وظائف الطاقة المتجددة تتركز في آسيا، وتزداد بشكل متسارع في دول من القارة بينها تايلاند وماليزيا. ومع تزايد الاستثمارات في هذا القطاع، توقعت الوكالة توافر ملايين الوظائف الإضافية خلال السنوات المقبلة لتبلغ نحو 24 مليون وظيفة في 2030.

وتأسست الوكالة المعروفة بـ «آرينا» مطلع 2009.