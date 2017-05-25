الذهب يستقر فوق 1250 دولاراً

لندن (رويترز)

استقرت أسعار الذهب فوق 1250 دولاراً للأوقية (الأونصة) أمس، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، حيث يترقب المستثمرون محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي للاستدلال به على آفاق أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0920 بتوقيت جرينتش، بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1250.27 دولار للأوقية من دون تغير يذكر عن سعره يوم الثلاثاء البالغ 1250.76 دولار للأوقية حين نزل 0.7 ٪ بعد مكاسب استمرت يومين. ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم يونيو المقبل 3.60 دولار إلى 1251.90 دولار للأوقية. وزادت أسعار الذهب ثلاثة بالمئة منذ وصولها لأدنى مستوى في نحو شهرين إلى 1213.81 دولار للأوقية في التاسع من مايو الجاري.