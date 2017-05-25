السعودية وروسيا والعراق تدعم مد اتفاق خفض إنتاج النفط 9 أشهر

فيينا (رويترز)

قالت الكويت أمس: «إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين قد يعمقون تخفيضات الإنتاج أو يمددونها لمدة عام أثناء اجتماعهم في فيينا هذا الأسبوع في إطار السعي للتخلص من تخمة المعروض العالمي ورفع أسعار النفط الخام».

وتفضل السعودية، أكبر منتج للنفط في أوبك، مد اتفاق خفض الإنتاج لتسعة شهور أخرى بدلاً من المتفق عليه في البداية بتطبيقه لمدة ستة شهور بهدف تسريع استعادة توازن السوق ومنع انخفاض أسعار النفط لأقل من 50 دولاراً للبرميل. كما يدعم كل من العراق والجزائر، وهما من أعضاء أوبك، وروسيا وهي من كبار المنتجين المستقلين مد الاتفاق لتسعة أشهر.

وبينما يجتمع وزراء في فيينا لإجراء مشاورات غير رسمية قالت الكويت العضو في «أوبك»: «إن المناقشات تشمل احتمال تعميق تخفيضات الإنتاج أو مد الاتفاق لمدة 12 شهراً». وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، للصحفيين: «إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة».

وتعقد «أوبك» اجتماعاً رسمياً في فيينا اليوم الخميس لبحث ما إذا كانت ستمدد الاتفاق المبرم في ديسمبر الماضي، والذي اتفقت بموجبه «أوبك» و11 من المنتجين المستقلين على خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يومياً في النصف الأول من عام 2017، واجتمعت لجنة وزارية تضم الكويت وفنزويلا والجزائر أعضاء أوبك وروسيا وعمان من خارج المنظمة أمس، في العاصمة النمساوية لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه في خفض الإنتاج وتأثيره على إمدادات النفط العالمية، وتحضر السعودية التي تتولى الرئاسة الدورية لـ«أوبك»، هذا الاجتماع. وقال العديد من المندوبين والوزراء، ومن بينهم الجزائر: «إنهم لا يتوقعون أن يتم تمديد اتفاق خفض الإنتاج لعام كامل».