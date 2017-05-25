«أبوظبي العالمي» ينظم فعالية يوم الاستثمار في الشركات الهندية الإماراتية الناشئة

أبوظبي (الاتحاد)

نظم سوق أبوظبي العالمي، بالتعاون مع المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين وتحت رعاية ودعم سفارة جمهورية الهند في أبوظبي، فعالية «يوم الاستثمار في الشركات الهندية الإماراتية الناشئة» بمشاركة 16 شركة تكنولوجية ناشئة وشخصيات مبتكرة من الهند استعرضوا حلولهم وابتكاراتهم المميزة أمام أكثر من 250 جهة من الشركات الرائدة، وكبرى المؤسسات الاستثمارية، والهيئات التنظيمية خلال الأسبوع الجاري في دبي وأبوظبي، بحسب بيان أمس.

وتعد الفعالية التي احتضنها السوق في مقره الرئيس بجزيرة الماريه في أبوظبي، مبادرة جديدة وهادفة لتوطيد مجالات التعاون، وتشجيع وإلهام الأفكار المبتكرة، وخلق فرص أعمال متعددة وعابرة للحدود بين الهند ودولة الإمارات، حيث شهدت حضور شركات التكنولوجيا المالية المشاركة في مبادرة «المختبر التنظيمي» لسوق أبوظبي العالمي، لتشارك الرؤى والخبرات مع الشركات الناشئة والمبتكرين المشاركين ومختلف الحضور.

وقال نافديب سينغ سوري، سفير الهند لدى الدولة «نجحت دولة الإمارات في بناء سمعة مميزة كدولة رائدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، بينما يمثل برنامج شركات الهند الناشئة أحد مبادرات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الهادفة لدعم الشركات التي تخلق فرص الأعمال عوضاً عن الباحثين عن العمل».

وقال الدكتور بي آر شيتي، رئيس المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين «تضم الهند ثالث أكبر مجتمع للشركات الناشئة في العالم، وتقوم الإمارات ببناء الأسس المتينة للابتكار، ولذلك فإن أفضل سبل التعاون تتمثل في تعزيز التعاون الهندي الإماراتي لتشارك الرؤى والأفكار».

وأكد ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، التعاون والعمل المشترك لتطوير مجتمع تواصلي متكامل للتكنولوجيا المالية.