83.5% متوسط الإشغال الفندقي في الإمارات خلال أبريل بنمو 7.2%

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجل متوسط إشغال القطاع الفندقي في الدولة خلال شهر أبريل الماضي نمواً بنسبة 7.2% بعد أن ارتفع إلى 83.5% مقارنة مع 76.3% للشهر ذاته من 2016، بحسب بيانات مؤسسة «اس تي آر» التي أظهرت تسجيل فنادق الإمارات أفضل أداء تشغيلي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأفادت بيانات المؤسسة المتخصصة في الأبحاث الفندقية، بأن الطلب على فنادق الإمارات شهد ارتفاعا ملحوظاً خلال شهر أبريل، لافتة إلى أن فنادق الشريحة المرتفعة وفوق المتوسطة هي التي استحوذت على النسبة الأعلى من النمو خلال الشهر. وبحسب البيانات الأولية للمؤسسة حول أداء فنادق أبوظبي خلال شهر أبريل الماضي، سجلت فنادق العاصمة نمواً في متوسط الإشغال بنسبة 1.7% لتصل إلى 77.6%، مشيرة إلى أنه ورغم ارتفاع المعروض من الغرف بنسبة 5.5%، إلا أن نمو الطلب بنسبة 7.3% أسهم في زيادة معدلات الإشغال.

وأظهرت البيانات ارتفاعاً قوياً في العائد على الغرف المتاحة في قطاع الضيافة بدبي خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 17.6%، في حين ارتفع متوسط العائد على الغرف المتاحة في قطاع الضيافة بالدولة بشكل عام بنسبة 13.9% ليصل إلى 588.46 دهم، وذلك بالتزامن مع ارتفاع متوسط سعر الغرفة بنسبة 6.3% ليصل إلى 705.3 درهم.

وأشارت إلى أن الفنادق في منطقة الشرق الأوسط سجلت نتائج متباينة في شهر أبريل، حيث قدرت متوسط الإشغال في فنادق المنطقة بنحو 75.5%، مقارنة مع متوسط إشغال قدره 65.6% بالفنادق الأوروبية و58.2% بفنادق أفريقيا.

وفي سياق آخر، أشارت مؤسسة «إس تي آر»، إلى وجود 272 فندقاً قيد الإنشاء والتعاقد في منطقة الشهر الأوسط بنهاية أبريل الماضي بطاقة استيعابية 83.980 غرفة بنمو قدره 2.5% عن شهر أبريل من العام الماضي.

ووفقاً للتقرير يبلغ مجموع الفنادق قيد الإنشاء في دبي حتى شهر أبريل 2017 نحو 72 فندقاً بطاقة استيعابية تبلغ 20.557 غرفة، لتشكل ما نسبته 24.4% من إجمالي عدد الغرفة الفندقية قيد الإنشاء بالمنطقة، ونحو 26.4% من إجمالي عدد الفنادق.