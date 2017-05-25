«التطـويـر السيـاحـي» تنجز 27% من «جواهر السعديات»

رشا طبيلة (أبوظبي)

أنجزت شركة التطوير والاستثمار السياحي 27% من مشروع جواهر السعديات المكون من 83 فيلا على شاطئ السعديات، ويعمل حاليا 1500 عامل لإنجاز المشروع بالكامل في النصف الثاني من العام المقبل.

وقال راشد السويدي مدير إدارة المبيعات في الشركة خلال جولة أمس في إحدى فلل جواهر السعديات: إنه تم بيع 42 فيلا حتى الآن، بسبب الطلب القوي على الشراء لتميز الفلل من حيث موقعها والجودة والخدمات التمويلية الميسرة، وتوفر خيارات دفع مرنة بواقع 2.5% كدفعة أولى. وأوضح أن أسعار الفلل تتراوح بين 4.9 مليون درهم إلى 17 مليون درهم حيث تختلف الأسعار باختلاف حجم الفيلا وعدد الغرف.

وقالت هديل القاضي مدير مشروع جواهر السعديات خلال الجولة: إن الفلل تتراوح بين 4 إلى 6 غرف، وتضم تاون هاوس من فئة 4 غرف، فيما تتراوح مساحة الفيلا بين 420 إلى 1050 مترا مربعا.

وأوضحت أن هناك 7 فلل من بين المشروع تضم 6 غرف، و19 فيلا تصم 5 غرف، و33 فيلا تضم 4 غرف، و24 فيلا من فئة التاون هاوس، مشيرة إلى أن كل الغرف هي غرف رئيسة.