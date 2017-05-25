«برج العرب» يحــصد جائزة «أفضل فندق فـــي العالم»

دبي (الاتحاد)

حصد فندق برج العرب جميرا، جــائزة أفضل فندق في العالم للمرة الخامسة على التوالي وأفضل فندق في الشرق الأوسط للمرة الـ11 على التوالي، ضمن جوائز مجلة ألترا التابعة للتلجراف في لندن.

وفي كل عام، توجه التلغراف بتوجيه الدعوة لقراء ألتراترافيل، مجلة السفر الفاخر، للتصويت لأفضل مشغل رحلات وشركات طيران وفنادق ومقاصد.

وقالت مارجريت بول، مدير عام لفندق برج العرب جميرا «نحن سعداء للغاية للحصول على جائزة قراء مجلة ألترا الذين يمثلون المسافرين البريطانيين من ذوي التجارب والباحثين عن التميز. ونسعى على الدوام لتخطي توقعات العملاء، حيث تعتبر أحدث الإضافات لهذا الصرح المميز بما فيها التيراس ومطعم سكيب، وجولد أون 27 وناثان آوتلو في المحارة أمثلة حية تجسد هذا التوجه. إن جوائز ألترا تكريم مميز يحفز فريق العمل على تقديم تجارب استثنائية للضيوف خلال هذا العام وما بعده».