«طيران الإمارات» تطلـق مبــادرة «‬مـعـاً»

دبي (الاتحاد)

أطلقت ‬طيران ‬الإمارات ‬مبادرة «‬معاً» (‬Together)، ‬بالتعاون ‬مع ‬شركائها ‬الرئيسين، جمارك ‬دبي ‬والإدارة ‬العامة ‬للإقامة ‬وشؤون ‬الأجانب ‬وشرطة ‬دبي ‬ومطارات ‬دبي. وتهدف المبادرة إلى تحسين تجربة المسافرين في مركز الناقلة في مطار دبي الدولي والتركيز على حلول مبتكرة وعملية تقوم على 6 عناصر هي، الذكاء والسرعة والتوفير والخدمة والأمان والسلامة. وعقد حتى الآن اجتماعان ناجحان في المقر الرئيس لمجموعة الإمارات قام خلالهما ممثلو الجهات المشاركة في المبادرة بمراجعة بيانات ميدانية عن ملاحظات رئيسة وشكاوى من المسافرين، وتقييم توصيات مناسبة للتعامل مع كل منها وتطبيقها على المديين القصير والمتوسط. وتراوحت القضايا التي نوقشت من تبسيط إجراءات تسليم الأمتعة وتتبعها واسترجاعها وتبسيط عمليات التفتيش الأمنية عبر المطار، إلى استخدام تقنيات متقدمة طوال مراحل مكوث المسافرين في مبنى المطار.

ومن خلال نهج عملي مرن ومتكامل، سيضطلع فريق العمل، الذي يضم مسؤولين كباراً من كل الجهات المشاركة، بتنظيم ورش عمل محددة للاتفاق على الأولويات، ووضع خطة عمل مدروسة قابلة للتطبيق خلال 4 أسابيع. وسيدرس فريق العمل في الوقت نفسه أهدافاً أوسع تتمثل في إدخال مزيد من التحسينات مستقبلاً، تماشياً مع برنامج «دبي 10 إكس» لإبداع مبتكرات تجعل دبي متقدمة 10 سنوات على مدن عالمية أخرى.