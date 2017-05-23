«أدنيك» تحصل على تصنيف 4 نجوم من «الأوروبية لإدارة الجودة»

أبوظبي (الاتحاد)
حصلت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) على تقويم 4 نجوم من قبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) بعد تقييم شامل أجرته المؤسسة مؤخراً لجميع جوانب التميز في الشركة. ويؤكد منح هذا التقويم على الجهود المستمرة التي تبذلها أدنيك لتعزيز التميز وضمان اعتماد أفضل الممارسات المتطورة، حسب بيان أمس.
وقالت معالي نورة محمد الكعبي، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض: «حصول أدنيك على تقويم 4 نجوم من قبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة للأداء المتميز، هو إنجاز بارز يعكس حسن الإدارة وتفاني والتزام فريق العمل في أدنيك نحو تحقيق التميز».
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وأوضح أن لدى أدنيك معايير صارمة لضمان أعلى درجات التميز في الخدمات التي تقدمها، معتبراً هذه الجائزة خطوة مهمة على درب التميز الذي تواصله الشركة ملتزمة برفع سوية الأداء وتحسين الخدمات على الدوام.
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ويعتبر شعار التميز مطروحاً على جدول أعمال أدنيك، حيث أطلقت الشركة جوائز التميز الداخلي «كابيتال للتميز» في يوليو 2016 كجزء من الجهود المتواصلة لتعزيز روح المنافسة بين الموظفين، ورفع مستوى التميز في الإدارات وتحسين الكفاءة التنظيمية الشاملة. وتهدف الجائزة إلى تعزيز التزام أدنيك بتحقيق رؤيتها وتقديم خدمة متميزة للعملاء في قطاع سياحة الأعمال.
يذكر أن مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» يوفر ما يقارب 133 ألف متر مربع من المساحات الداخلية والخارجية التي يمكن تكييفها وفقاً لاحتياجات الأحداث المقامة. وقد استقطب المركز ما يقارب 1.5 مليون زائر خلال 480 فعالية استضافها خلال 2016.