«أدنيك» تحصل على تصنيف 4 نجوم من «الأوروبية لإدارة الجودة»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) على تقويم 4 نجوم من قبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) بعد تقييم شامل أجرته المؤسسة مؤخراً لجميع جوانب التميز في الشركة. ويؤكد منح هذا التقويم على الجهود المستمرة التي تبذلها أدنيك لتعزيز التميز وضمان اعتماد أفضل الممارسات المتطورة، حسب بيان أمس.

وقالت معالي نورة محمد الكعبي، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض: «حصول أدنيك على تقويم 4 نجوم من قبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة للأداء المتميز، هو إنجاز بارز يعكس حسن الإدارة وتفاني والتزام فريق العمل في أدنيك نحو تحقيق التميز».

وأضافت معاليها: «السعي لتحقيق التميز هو أحد قيم شركتنا وأهدافها، وإن هذا الإنجاز يعزز مساعينا نحو تحسين خدماتنا»، مؤكدة أن هذا التقويم الإيجابي الذي يأتي قبل أربعة أشهر فقط من جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، يمنح فريق أدنيك حافزاً لزيادة جهودهم في العمل والتفاني. من جهته قال حميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض: «تفخر أدنيك بتلقي هذا التقدير المهم من قبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، والذي يعد اعترافاً بالأداء المتميز لفريق أدنيك بأكمله، حيث يعمل بجد لتجاوز توقعات العملاء وجميع الأطراف المعنية بخدمات الشركة. وهو يثبت التزام أدنيك بتقديم تجربة متميزة لعملائها في قطاعي المعارض والمؤتمرات».

وأوضح أن لدى أدنيك معايير صارمة لضمان أعلى درجات التميز في الخدمات التي تقدمها، معتبراً هذه الجائزة خطوة مهمة على درب التميز الذي تواصله الشركة ملتزمة برفع سوية الأداء وتحسين الخدمات على الدوام.

ويوازي هذا التقويم الذي تمنحه المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، جائزة «مالكوم بالدريج» الوطنية للجودة في الولايات المتحدة الأميركية، وجائزة «ديمنج» في اليابان، ويعد المعيار الأساسي لجوائز التميز الحكومية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز.

ويعتبر شعار التميز مطروحاً على جدول أعمال أدنيك، حيث أطلقت الشركة جوائز التميز الداخلي «كابيتال للتميز» في يوليو 2016 كجزء من الجهود المتواصلة لتعزيز روح المنافسة بين الموظفين، ورفع مستوى التميز في الإدارات وتحسين الكفاءة التنظيمية الشاملة. وتهدف الجائزة إلى تعزيز التزام أدنيك بتحقيق رؤيتها وتقديم خدمة متميزة للعملاء في قطاع سياحة الأعمال.

يذكر أن مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» يوفر ما يقارب 133 ألف متر مربع من المساحات الداخلية والخارجية التي يمكن تكييفها وفقاً لاحتياجات الأحداث المقامة. وقد استقطب المركز ما يقارب 1.5 مليون زائر خلال 480 فعالية استضافها خلال 2016.