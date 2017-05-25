وفـد إمـاراتـي يبحـث مـع مسؤولين في الدنمارك فرص التجارة والتنمية

كوبنهاجن (وام)

قام وفد من دولة الإمارات بزيارة أمس إلى مملكة الدنمارك لبحث فرص التجارة والتنمية مع مسؤولي الحكومة الدنماركية وقادة الأعمال. ضم الوفد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة وعضو اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي ومسؤولين حكوميين ورواد أعمال ومسؤولين من إكسبو 2020 دبي وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة دبي وشركة طيران الإمارات، وموانئ دبي العالمية، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وسيمنس، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومصدر. والتقى الوفد في كوبنهاجن مع كبار المسؤولين من القطاعات الحكومية والخاصة والتجارية في الدنمارك.

وتربط دولة الإمارات والدنمارك علاقات تجارية وثقافية وثيقة والتزام مشترك يركز على الاستدامة.

وتعمل دولة الإمارات مع الدنمارك عن كثب منذ 2014 على إطار استراتيجي للتنمية المستدامة وهو ما يتماشى مع الموضوعات الفرعية لإكسبو 2020 دبي: الاستدامة، والفرص، والتنقل.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر «تمتلك دولة الإمارات علاقات وثيقة مع مملكة الدنمارك في مختلف المجالات والقطاعات، ونتطلع أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز هذه العلاقات والانتقال بها إلى آفاق جديدة».